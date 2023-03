Een bruiloft in het paradijs aan de horizon.

Bachelor Nation-ster Hannah Godwin onthulde dat zij en verloofde Dylan Barbor28, zijn bezig met huwelijksplanning en hebben al een locatie voor hun speciale dag bemachtigd.

“Alles gaat heel snel”, vertelde Hannah exclusief aan E! Nieuws op het tweede jaarlijkse liefdadigheidsvlagvoetbaltoernooi van RX3, het bedrijf voor consumentengroei dat mede is opgericht door Aaron Rogers. “We hebben onze locatie begin dit jaar gekozen, waardoor we slechts acht maanden de tijd hadden om alles te plannen. Maar we houden van een uitdaging, we zijn enthousiast.”

Wat betreft waar die locatie is, de 28-jarige houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar.

“Ik denk dat het heel leuk was om onze locatie geheim te houden, want ik kan niet wachten om te laten zien waar het is,” legde Hannah uit. “We hebben het een paar keer in het geheim bezocht. Het is niet in de VS wat leuk en opwindend is, maar we houden dat privé en leuk – weet je, het geheim is leuk.”