Ahrensbök. Blitzschnell stürmt Hannah in ihrem Rollstuhl auf die Terrasse. Der Fünfjährige schnappt sich eine bunte Tube, bläst Seifenblasen in die Luft und lacht. Das Mädchen aus Ahrensbök, das 2020 mit dem teuersten Medikament der Welt gegen Muskelschwund behandelt wurde, kämpft unermüdlich um ein möglichst unbeschwertes Leben. Jetzt träumen sie und ihre Eltern von einem besonderen Fahrrad für gemeinsame Touren.

„Du bist nicht nur eingeschränkt: Wir wollen ein Vorbild für Hannah sein“, sagt Jasmin Christophersen und lächelt ihre Tochter an. Jasmin und ihr Mann Fabian Kühn sind sichtlich stolz auf Hannah, auf ihre Stärke und Ausdauer. Das kleine Mädchen hat jahrelang Schmerzen und Rückschläge ertragen und findet dennoch Freude am Leben – obwohl es an Spinaler Muskelatrophie (SMA), einer seltenen Erbkrankheit, leidet.

Mit ihrem Rollstuhl kann sich Hannah sehr sicher fortbewegen – und hat Spaß am Seifenblasenblasen. © Quelle: Sabine Jung

Das Medikament für Hannah kostete 1,9 Millionen Euro

Hannahs Schicksal und der Kampf ihrer Eltern um die bestmögliche Behandlung des Mädchens sind weit über die Grenzen von Ahrensbök bekannt. Ende 2019 kämpfte die Familie dafür, dass Hannah eine Injektion von Zolgensma bekam – damals das teuerste Medikament der Welt, denn eine Dosis kostete 1,9 Millionen Euro. Zunächst sammelte die Familie Spenden und machte in den Medien, unter anderem in der Sendung „Stern TV“, auf ihr Anliegen aufmerksam. Am Ende übernahm die Krankenkasse die Kosten und Hannah bekam im März 2020, kurz vor ihrem zweiten Geburtstag, „ihre“ Spritze in der Berliner Charité.

„Zolgensma ist kein Wundermittel“, sagt Jasmin, „aber es stoppte das Fortschreiten der Krankheit.“ Hannah trainierte jeden Tag fleißig an Spezialgeräten und mit Physiotherapie, absolvierte die Rehabilitation und machte große Fortschritte. Mit Hilfe eines Rollwagens konnte sie selbständig ein paar Schritte gehen. Im Frühjahr 2022 kam es jedoch zu einem herben Rückschlag: Die Ärzte diagnostizierten bei Hannah eine schwere Skoliose, also eine Verkrümmung der Wirbelsäule.

Harter Start ins Leben: Diese Aufnahme zeigt Hannah im November 2019, als ihre Eltern den Kampf um das teure Medikament Zolgensma aufnahmen. © Quelle: Archiv der Agentur 54°/LN

Eine schmerzhafte Rückenoperation warf Hannah zurück

Bei einer aufwändigen Operation erhielt Hannah mitwachsende Stabimplantate, die bei weiteren Operationen alle neun Monate verlängert werden, berichtet Fabian. „Die Operation war sehr schmerzhaft und hat Hannah motorisch einen schweren Rückschlag beschert“, sagt er: „Alles, was sie sich erarbeitet hatte, war weg.“ Aufgeben ist für seine Tochter jedoch keine Option. „Sie hat sich sehr gut erholt, bewegt sich sicher in ihrem Rollstuhl und hat es kürzlich erneut mit dem Rollator versucht.“

Jasmin Christophersen und Fabian Kühn haben für Hannah ein barrierefreies Zuhause gebaut. Eine Rampe führt von der Terrasse zur Rückseite des Gartens. © Quelle: Sabine Jung

Hannahs Familie tut fast alles, um die Fünfjährige glücklich zu machen. Die Eltern nahmen einen Kredit auf und bauten direkt neben ihrem alten Zuhause ein neues, barrierefreies Zuhause. Die Großeltern zogen nebenan ein. Hannah besucht eine barrierefreie Kindertagesstätte in Ahrensbök und soll nächstes Jahr eingeschult werden. „Die Arnesbokenschule hat bereits signalisiert, dass bis dahin zumindest das Erdgeschoss rollstuhlgerecht gestaltet werden soll“, berichtet Hannahs Mutter. „Natürlich freuen wir uns sehr über dieses Zugeständnis.“

Hannah ist sehr zufrieden mit ihren Kaninchen – auch wenn diese nicht immer so kuschelfreudig sind, wie es die Fünfjährige gerne hätte. © Quelle: Sabine Jung

Ein Leben mit Hasen, Hochbeeten und Kinderturnen

Hannah hat Freundinnen und zwei Kaninchen namens „Fluffi“ und „Schnuffel“. Sie unterhält ihr eigenes Hochbeet, in das sie Erdbeeren, Karotten und Petersilie gepflanzt hat. Sie nimmt mit ihrer Mutter am Kinderturnen teil und mag Elsa, die Eiskönigin: Auf den Rädern ihres Rollstuhls prangen Bilder der Figur aus einem Computeranimationsfilm.

Für diesen Rollstuhl wünscht sich die Familie nun ein spezielles Fahrrad. „Früher haben wir sie für Touren in einen Anhänger gepackt“, sagt ihr Vater. Dies ist jedoch aufgrund von Hannahs Größe und Gewicht sowie den Einschränkungen durch die Rückenoperation nicht mehr möglich. Deshalb träumen Hannah und ihre Eltern von einem Rollstuhlfahrrad eines niederländischen Herstellers, bei dem der Rollstuhl vorne an einer Platte befestigt ist. Hannah könnte darin sitzen, während ihr Vater Fahrrad fährt – unterstützt durch einen Elektroantrieb.

So sieht das Rollstuhlfahrrad aus, das Hannah und ihre Eltern sich wünschen – hier präsentiert auf einer Pflegemesse. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Spendenaufruf für „Hannahs Traum vom Radfahren“

„Als wir erfuhren, dass so ein Fahrrad 11.000 Euro kostet, haben wir den Gedanken verworfen“, sagt Jasmin. Doch dann betrat Kevin Pirsig, Vorsitzender des Vereins „Traumcatcher Campaign“, die Bühne. Die Mitglieder des Vereins setzen sich bundesweit für schwerkranke Kinder und Jugendliche ein und haben unter dem Titel „Hannahs Traum vom Radfahren“ einen Spendenaufruf gestartet. Das Team des Scharbeutzer Fahrradhändlers und Verleihers „TobisRad“ habe bereits Unterstützung zugesagt, berichtet Fabian Kühn.

Informationen zur Spendenaktion gibt es auf der Website www.aktion-traumfaenger.de. „Das Fahrrad würde Hannah die Freiheit geben, unvergessliche Abenteuer zu erleben“, hofft Kevin Pirsig.

