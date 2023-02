Hanks imitiert „Grumpy Bastard“: „Ein Mann namens Otto“ entdeckt das Leben neu

Seit dem Tod seiner Frau lebt Otto zurückgezogen in seinem Reihenhaus. Nur ein neuer Nachbar schafft es – widerwillig – ihn wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Die Tragikomödie „Ein Mann namens Otto“ wird jedoch nicht zum Leben erweckt.

Wer ist der netteste Mann in Hollywood? Für die meisten Amerikaner ist die Antwort ziemlich einfach: Tom Hanks. Seit Beginn seiner Karriere in den 1980er Jahren genießt er den Ruf eines Schauspielers mit goldenem Herz, der sich mit allen gut versteht und immer hilfsbereit ist. Über den 66-Jährigen, den viele als „Amerikas Papa“ bezeichnen oder gerne im Oval Office sehen würden, kursieren im Internet viele berührende Geschichten. Die Redakteurin der New York Times, Taffy Bordesser-Akner, geht sogar so weit, zu behaupten, ein Interview mit Hanks geführt zu haben ihre Depression gelindert und sie „geheilt“.

Auch Tom Hanks wird immer wieder für seine Leistungen vor der Kamera gelobt. Als einer der herausragendsten Charakterdarsteller Hollywoods gewann er sowohl für „Philadelphia“ (1993) und „Forrest Gump“ (1994) als auch für „Big“ (1988) und „Cast Away“ (2000) Oscars. jeweils einen Golden Globe. Auch in seinem neusten Film „A Man Named Otto“ spielt er seine Rolle mit großer Leidenschaft und Sensibilität. Das allein reicht leider nicht aus, um die Romanverfilmung, die auf dem bereits verfilmten Weltbestseller „Ein Mann namens Ove“ des schwedischen Schriftstellers Frederik Backman basiert, zum Leben zu erwecken.

Otto (Hanks) ist ein einsamer und schlecht gelaunter Mann, fast unausstehlich gegenüber seinen Nachbarn, die ihn nur den „mürrischen alten Bastard“ nennen. Der Rentner ärgert sich über alle um ihn herum: über die UPS-Fahrer, die ohne Genehmigung auf seiner Straße fahren, über die Nachbarn, die sich nicht um die Siedlungsordnung kümmern, über den Hundebesitzer, dessen Haustier ihm manchmal in den Vorgarten pinkelt oder von den freundlichen Leuten, die Smalltalk machen wollen. Das abstoßende Verhalten des selbsternannten Nachbarschaftspolizisten erklärt sich nur aus seiner Hintergrundgeschichte, die sich in zahlreichen Rückblenden (und mit Hanks‘ jüngstem Sohn Truman als jungem Otto) zeigt: Nach diversen Schicksalsschlägen, die an und für sich schon das gewesen wären Potenzial, einen Menschen in einen Zyniker zu verwandeln, starb kürzlich seine geliebte Frau Sonya (Rachel Keller) und hinterließ einen gebrochenen Mann.

Otto ist lebensmüde

Beratung und Soforthilfe für Suizid- und Depressionsgefährdete

Schnell wird klar, dass Otto nicht vorhat, noch lange ohne Sonya zu leben. Akribisch bereitet er seinen Freitod vor, um seiner Frau in den Tod zu folgen. Doch zu seinem Unmut werden seine Versuche immer wieder unterbrochen, nicht zuletzt von seinen neuen Nachbarn Marisol und Tommy (Mariana Treviño und Manuel García-Rulfo), die sich zumindest in Ottos Augen mächtig fühlen, wenn sie in das Reihenhaus gegenüber einziehen mit ihren beiden kleinen Töchtern für Aufruhr sorgen. Im Laufe der Zeit ist es Marisol, die Ottos unfreundliche Haltung einfach ignoriert und ihn – wenn auch widerstrebend – wieder in die Gesellschaft eingliedert. Durch ihre positive Art sieht und erlebt der alte Griesgram plötzlich viele Dinge, für die es sich lohnt, morgens aufzustehen. Sie ringt ihm sogar sein einziges Kompliment ab: „Du bist kein Idiot“.

„A Man Named Otto“ ist ein Film, der genau das hält, was er verspricht, nicht mehr und nicht weniger. Schaut man sich den Trailer an, kann man den Verlauf aufgrund seines risikoarmen Plots bereits ziemlich sicher vorhersagen. Denn das verwendete Konzept „harte Schale mit weichem Kern“ ist ebenso klischeehaft wie der Rest der Handlung. Dass Otto wirklich aktiv sein Leben beendet, kann bei keinem seiner vielen Versuche ernsthaft geglaubt werden. Der deutsch-schweizerische Regisseur Marc Forster („James Bond 007 – Ein Quantum Trost“) kann der Ernsthaftigkeit des Suizidthemas, das den Film wie ein dunkler Schatten umgibt, nicht gerecht werden. Die Tragikomödie ist weder düster, schwarz noch witzig genug, um Szenen zu rechtfertigen, in denen Otto buchstäblich den Kopf aus der Schlinge zieht, um seine lärmenden Nachbarn zu disziplinieren.

Erst durch Marisol gewinnt Otto seinen Lebenswillen zurück. (Foto: IMAGO/Everett Collection)

Forster hat sich bemüht, Otto nicht so hasserfüllt oder voreingenommen darzustellen wie beispielsweise Clint Eastwood in „Gran Torino“ (seine Figur erinnert eher an Jack Nicholson in „It Can’t Be Better“). Aber allein die Tatsache, dass Tom Hanks die Hauptrolle spielt, lässt vermuten, dass der unerträgliche Nörgler irgendwann auftaut und stattdessen seine wahre Seite zum Vorschein kommt.

Um Ottos Verwandlung vom Einsiedler zum hilfsbereiten Nachbarn zu untermauern, verzettelt sich der Film manchmal in zu vielen langen Rückblenden und Nebenhandlungen, die genau erklären sollen, warum er so ist, wie er ist. Der Rentner wird viral, nachdem er einem Mann das Leben gerettet hat, und nutzt soziale Medien, um ein rücksichtsloses Immobilienunternehmen zu Fall zu bringen. Doch so einfallslos der Plot auch mal sein mag – er stoppt die Tränen nicht, die früher oder später sicherlich fließen werden. Wer auf der Suche nach einer dramatischen Geschichte dieser Art ist, wird mit „A Man Named Otto“ sicherlich seine Erwartungen erfüllen.

„A Man Named Otto“ kommt am 2. Februar in die Kinos.