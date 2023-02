De Magic5-serie van Honor kende een rustige start met de Magic5 Lite, maar het bedrijf bewaarde zijn beste prestaties voor de MWC – de nieuwe Honor Magic5 Pro is een allround vlaggenschip dat voortbouwt op het ontwerp van vorig jaar. Het volgt echter geen rechte weg naar upgrades.

Sterker nog, de ontwerpers van de telefoon geven de voorkeur aan gebogen lijnen en de telefoon is overal afgerond. Ondanks het grote scherm van 6,81 inch is de telefoon aan de lichte kant: hij weegt 219 gram. Ter vergelijking: een Galaxy S23 Ultra weegt 234 gram, een iPhone 14 Pro Max 240 gram. Als je een Magic4 Pro in je hand hebt gehouden, zou een globaal idee moeten hebben van de afmetingen van zijn opvolger.Hij weegt ongeveer hetzelfde, hij is een beetje slanker (8,8 mm vs. 9,2 mm) maar ook breder (76,7 mm vs. 74,7 mm).

De Honor Magic5 Pro is voor mensen die van grote telefoons houden, maar hij is ook niet overdreven (de eerder genoemde Galaxy en iPhone zijn bijvoorbeeld ongeveer een millimeter breder). Net als vorig jaar heeft de telefoon de classificatie IP68 voor stof- en waterbestendigheid. Het bedrijf heeft de oorsprong van de glazen panelen van de telefoon niet onthuld.

We brachten wat tijd door met het nieuwe Honor Magic5 Pro-vlaggenschip (hier te zien in Glacier Blue)

Het Pro-model is verkrijgbaar in vijf kleuren: Glacier Blue, Meadow Green, Coral Purple, Orange en Black. De eenheid die we moesten afhandelen was Glacier Blue. Merk op dat de paarse en oranje kleurstellingen een achterkant van veganistisch leer hebben.

Het scherm heeft dezelfde grootte en resolutie als vorig jaar – 6,81″ en 1.312 x 2.848px (19.5:9, 461ppi). En ja, het is een 10-bits LTPO-paneel met HDR10+-ondersteuning. De verversingssnelheid varieert van 1Hz tot 120Hz Er zijn echter een aantal verbeteringen die de prestaties van het beeldscherm verbeteren en de vermoeidheid van de ogen van de gebruiker verminderen.

Om te beginnen is het veel, veel helderder. Het nieuwe scherm kan tot 1.800 nits bereiken bij het weergeven van HDR-inhoud, de hoogste wereldwijde helderheid is 1.300 nits. Ter vergelijking: het oude scherm piekte op “slechts” 1.000 nits. Honor verbeterde ook het hoogfrequente PWM-dimsysteem en verhoogde het naar 2.160 Hz (was 1.920 Hz). Het bedrijf heeft de kleurnauwkeurigheid van het scherm gekalibreerd op twee helderheidsniveaus (120 en 800 nits) tot een deltaE van 0,27 (vertaling: het menselijk oog kan geen afwijkingen van de ware kleur waarnemen).

De achteruitrijcamera heeft een multi-spectrum kleurtemperatuursensor om omgevingslicht te meten. Laten we het over de camera hebben, zullen we? De drievoudige module leeft nog steeds op een grote cirkel, die Honor “Eye of Muse” noemt. Dit jaar is het cameratrio herschikt tot een driehoekige constellatie: de periscoop is naar boven verplaatst, de hoofdcamera en de ultrabrede camera naar beneden.

Alle drie gebruiken dit jaar 50MP-sensoren. Vooral de hoofdcamera is interessant. Vorig jaar gebruikte Honor de IMX766, een 50MP 1/1.56″-sensor die we hebben gezien op vlaggenschepen en sommige goedkopere telefoons. Dit jaar heeft het bedrijf een aangepaste 1/1.12″-sensor bemachtigd en het diafragma verbreed tot f/1.6 ( vanaf f/1.8). De naamloze sensor heeft 1,4 µm native pixels en 4-in-1 binning-ondersteuning.

Dit heeft een grote impact op nachtopnamen en we laten je niet wachten; bekijk hieronder enkele cameravoorbeelden. Weet je wat nog meer helpt bij het maken van foto’s uit de hand in het donker? Optische beeldstabilisatie (OIS) natuurlijk, die beschikbaar is op de hoofdcamera van de Magic5 Pro (het weglaten van de Magic4 Pro was vorig jaar een pijnpunt).











Honor Magic5 Pro-cameravoorbeelden van een donker verlichte balk (hoofdcamera)

Honor heeft de telefoon ook geoptimaliseerd voor video van hoge kwaliteit, hij kan 4K-beeldmateriaal opnemen met 60 fps in HDR10 + of Magic-Log 10-bit log-indelingen. Er is een app van het IMAX-merk waarmee je de video’s die je op de telefoon zelf maakt, kunt bewerken, zonder dat je een computer nodig hebt. Een ding dat ontbreekt in vergelijking met andere vlaggenschepen is een 8K-modus.

De Magic5 Pro brengt een nieuwe periscoop-telecamera. De optica biedt nog steeds een vergroting van 3,5x en heeft een helderder diafragma om op te starten (f/3.0 vs. f/3.5 op de oude Pro). De nieuwe module maakt gebruik van de 50MP Sony IMX858-sensor (in plaats van een 64MP-sensor). Digitale zoom gaat helemaal tot 100x.

Voordat we u meer cameravoorbeelden laten zien, moeten we opmerken dat de ultrabrede camera de drievoudige 50MP-opstelling completeert; het heeft een gezichtsveld van 122° en een diafragma van f/2.0 (vs. f/2.2 op de oude Pro). Hier zijn foto’s gemaakt met elk van de drie camera’s.















Honor Magic5 Pro cameravoorbeelden: ultrabreed • hoofd • telefoto • verdere zoom













Honor Magic5 Pro cameravoorbeelden: ultragroothoek • hoofdcamera • telefoto • verdere zoom











Honor Magic5 Pro-cameramonsters: ultrabrede camera











Honor Magic5 cameravoorbeelden: hoofdcamera











Honor Magic5 Pro cameravoorbeelden: telecamera

Hier is een interessante opmerking: deze telefoon heeft twee camera’s die macro-opnamen kunnen maken. De ultrabrede module kan het van dichtbij (2,5 cm/1 inch) en de telecamera kan het op een afstand van 30 cm/12 inch.

De Honor Magc5 Pro wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 2, want dat is het natuurlijk ook. Honor vereenvoudigde de geheugenconfiguratie voor de telefoon – 12 GB LPDDR5X en 512 GB UFS 4.0, meer niet.

Honor heeft een aantal aangepaste functies toegevoegd, zoals de Discrete Display Chipset, die de video altijd in HDR10+ weergeeft en de optie heeft om 30 fps-inhoud om te zetten in 60 fps. De telefoon heeft ook een beveiligingssysteem dat in samenwerking met Qualcomm is ontwikkeld en dat uw wachtwoorden en biometrische gegevens veilig houdt.

Die biometrische gegevens omvatten 3D-gezichtsscans – het pilvormige gat in de linkerbovenhoek bevat de 12 MP selfie-camera (1,22 µm, helaas met lens met vaste focus) en een dieptesensor voor nauwkeurigere, veiligere gezichtsscans. De selfiecamera heeft trouwens een breed gezichtsveld, 100°, waardoor je gemakkelijk groepsfoto’s kunt maken.

Vorig jaar maakte de Magic4 Pro indruk met zijn vermogen om zowel via een draad als draadloos op te laden met 100 W. Dit jaar draaide Honor de snelheid terug – 65 W bedraad, 50 W draadloos – en verhoogde de batterijcapaciteit in plaats daarvan met 5.000 mAh, in plaats van 4.600 mAh. Honor bevat een 65W SuperCharge-adapter in het retailpakket, hier is een blik:

De Honor Magic5 Pro zal beschikbaar zijn in Q2 (april-juni) voor een prijs van € 1.200 (dat is het equivalent van $ 1.270 / £ 1.055 / ₹ 105.000) voor de 12/512 GB-configuratie (wat voorlopig de enige optie is). Ter vergelijking: de Magic4 Pro ging wereldwijd met een prijs van £ 950 voor een eenheid van 8/256 GB.