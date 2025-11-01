Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich bei Donald Trump für einen Werbeclip aus der Provinz Ontario entschuldigt, der indirekt die US-Zollpolitik kritisierte. „Ich habe mich direkt bei Donald Trump entschuldigt“, sagte Carney auf Nachfrage gegenüber Journalisten. Er nutzte ein Abendessen vor Beginn des APEC-Wirtschaftsgipfels in Südkorea, um sich privat zu entschuldigen. „Der US-Präsident war durch den Werbespot beleidigt“, erklärte Carney.

Der Fernsehwerbespot enthielt einen Auszug aus einer Rede des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan aus dem Jahr 1987, in der der Republikaner Zölle für Handelskriege und wirtschaftlichen Schaden verantwortlich machte. Der Spot kann als indirekte Kritik an Trumps Zollpolitik gewertet werden; Im August verhängte er Zölle in Höhe von 35 Prozent auf viele kanadische Importe – mit der Begründung Kanada nicht genug tun, um zu verhindern, dass Drogen die Grenze in die USA passieren.

Carney hatte sich offenbar gegen den Spot ausgesprochen

Der US-Präsident warf den Kanadiern eine irreführende Werbekampagne vor; die Aussagen Reagans wurden selektiv verwendet und irreführend eingebettet. Als Reaktion auf den Clip brach er die Handelsgespräche mit dem Nachbarland ab und kündigte zusätzliche 10-prozentige Zölle auf kanadische Produkte an.

Der kanadische Premierminister hatte mit der Produktion des Werbeclips nichts zu tun; Es wurde vom Premierminister von Ontario, Doug Ford, in Auftrag gegeben. Carney sagte nun, er habe den Spot vor der Ausstrahlung mit Ford besprochen und sich gegen eine Verwendung ausgesprochen. Er als Premierminister sei für die Beziehungen zu den USA zuständig – deshalb habe er sich entschuldigt, sagte Carney.

Trump will immer noch keine neuen Gespräche aufnehmen

Verschiedene Medien berichteten, dass Trump Journalisten auch an Bord der Regierungsmaschine Air Force One von Carneys persönlicher Entschuldigung erzählt habe. Auf die Frage, ob Trump nun die Handelsverhandlungen mit Kanada wieder aufnehmen würde, antwortete er jedoch entschieden mit „Nein“, berichtet die kanadische Zeitung Toronto Star.

© Lea Dohle

Newsletter Was nun? – Die tägliche Morgenübersicht Beginnen Sie Ihren Tag mit unserem kurzen News-Newsletter. Sie erhalten außerdem den US-Sondernewsletter „What now, America?“ freitags. sowie das Digitalmagazin ZEIT am Wochenende. Mit der Registrierung erkennen Sie die Datenschutzerklärung an. Danke schön! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Überprüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihr Newsletter-Abonnement.

Der Spot wurde etwa eine Woche lang nicht ausgestrahlt – aber genau das ist passiert Ontario Der Premierminister war nach Trumps erster Reaktion besorgt. Ford sagte damals, dass die Handelsgespräche wieder aufgenommen werden könnten. Das Ziel wurde erreicht, einem US-amerikanischen Publikum die Folgen der Zölle für Arbeitnehmer und Unternehmen bewusst zu machen und eine Diskussion anzustoßen.