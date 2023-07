„Jede Maßnahme zur Fertigstellung der vorgeschlagenen Arbeitnehmerklassifizierungsverordnung unter der derzeitigen Führung von Frau Su als amtierende Sekretärin würde die verfassungsmäßige Aufgabe des Senats umgehen, Kandidaten zu beraten und ihre Zustimmung zu erteilen“, sagte Kristin Sharp, CEO von Flex, in dem an Präsident Joe Biden gerichteten Brief. Es spiegelte die Sprache wider, die andere verwendet haben, um rechtliche Herausforderungen für Sus Vorschriften vorherzusagen. „Das Ministerium sollte seinen Vorschlag zur Arbeitnehmerklassifizierung nicht fertigstellen, bevor es keinen ständigen Sekretär hat.“

Obwohl sie die Senatoren öffentlich dazu ermutigt, die Nominierung zu unterstützen, hat die Biden-Regierung festgestellt, dass Su derzeit nicht über genügend Stimmen verfügt, um im Senat bestätigt zu werden. Der Präsident plant, sie in der Rolle der amtierenden Sekretärin zu behalten.

Die Regierung argumentiert, dass Su gesetzlich befugt ist, Vorschriften gemäß den Regeln des Arbeitsministeriums zu erlassen, die besagen, dass die stellvertretende Sekretärin – die Stelle, für die Su Mitte 2021 vom Senat bestätigt wurde – von ihr verlangt, in Abwesenheit der Sekretärin die Rolle der amtierenden Sekretärin zu übernehmen. Für ihre Bestätigung gelten nicht die gleichen Fristen wie für viele andere Kandidaten auf Kabinettsebene. Insgeheim haben sich einige Beamte des Weißen Hauses über die Idee lustig gemacht, dass die Republikaner die Reglemente des Ministeriums unterstützen würden, wenn nur der Sekretär bestätigt würde, und haben darauf hingewiesen, dass sie diese Vorschriften auch dann ablehnen, wenn ein Sekretär im Amt ist.

Die vorgeschlagene Regelung, die im Mittelpunkt des Streits steht, regelt, wie „Gig“-Arbeiter – wie etwa Uber-Fahrer – eingestuft werden. Die Maßnahme des Ministeriums würde es für Unternehmen schwieriger machen, sie als unabhängige Auftragnehmer und nicht als Arbeitnehmer einzustufen, die Anspruch auf mehr Schutz und Leistungen haben.

Gegner haben den Vorschlag als dem kalifornischen AB5-Gesetz ähnlich bezeichnet, gegen das sich Unternehmensgruppen ausgesprochen haben. Su sagte, dass die Landes- und Bundespolitik unterschiedlich sei, und teilte einem Senatsgremium mit, dass die Bundesregierung vom Kongress nicht ermächtigt worden sei, bis zu AB5 zu gehen.

Der kalifornische AB5 stuft Arbeitnehmer standardmäßig als Angestellte ein, es sei denn, das Unternehmen weist nach, dass der Arbeitnehmer jeden strengen dreiteiligen Test bestanden hat, etwa die Unabhängigkeit vom Unternehmen und die Ausführung von Arbeiten, die sich von der üblichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterscheiden. Su teilte dem Kongress mit, dass die Bundespolitik nicht in der Lage sei, dasselbe zu tun.

Flex argumentiert, dass der Mangel an Unterstützung „zu einem großen Teil auf ihre Weigerung zurückzuführen ist, Pläne zu artikulieren“ und darauf, wie sie die Regel formulieren und „die wirtschaftlichen Turbulenzen in Kalifornien“ vermeiden würde.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben einen Zusatz in den Gesetzentwurf über Arbeitsmittel aufgenommen, der es dem Arbeitsministerium verbieten würde, Änderungen an der Einstufung von Gig-Arbeitern voranzutreiben, obwohl eine solche Formulierung wahrscheinlich auf Widerstand von Senatsdemokraten und Arbeitnehmerinteressengruppen stoßen wird.

Nick Niedzwiadek hat zu diesem Bericht beigetragen.