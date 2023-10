Die Verhandlungen zwischen der EU und der EU laufen seit mehr als fünf Jahren Australien Ein gemeinsames Handelsabkommen scheint vorerst gescheitert zu sein. Aus Sicht des australischen Landwirtschaftsministers Murray Watt haben die EU-Unterhändler in der Verhandlungsrunde am Rande des G7-Handelsministertreffens im japanischen Osaka am Wochenende „leider keine Bewegung gemacht“, wie er im Australian sagte Fernsehsender ABC.

Es sei „nicht sehr wahrscheinlich“, dass die Verhandlungen in der laufenden Legislaturperiode wieder aufgenommen werden. Die derzeitige australische Regierung ist bis 2025 im Amt. „Ich denke, es dauert einige Zeit, bis eine australische Regierung oder EU-Führung einen Deal aushandeln kann“, sagte Murray. „Und das ist ein bisschen schade.“

Die EU-Kommission wiederum teilte mit, dass Australien neue Forderungen gestellt habe. Sie sei bereit, die Verhandlungen fortzusetzen.

