Die Duitse Wirtschaft stelt grote Hoffnungen in op een Handelsabkommen mit Staaten SüdAmerikas. Auch für Brasiliens Industrie hat das Abkommen Priorität. Umwelt- en Verbraucherschützer laufen Sturm.

Mehr Handel, ein besserer Schutz des Regenwaldes, Globaler Klimaschutz: Zuid-Amerika rückt wieder mehr in den Fokus der Bundesregierung. Heutemacht sich ein grünes Minister-Doppel auf nach Braziliaans en Kolumbien.

Bei der mehrtägigen Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck en Agrarminister Cem Özdemir hebben een Wirtschaftsbeziehungen en Klima-samenwerking. Die Bundesregierung zal nieuwe Schwung in das plante zijn Handel afkommen der EU mit den süd-Amerikanischen Mercosur-Staten brengen. In januari oorlog schon Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Zuid-Amerika.

Energie, Klimaat en digitalisering

Brazilië und Colombiaans Spielen nach Angaben der Ministries een “Schlüsselrolle” bij wereldwijde klimaschutz en bij de Umstellung der Volkswirtschaften hin zu grünen, nachhaltigen Modellen. Beide Länder hebben een enorm potentieel voor energie. Deutschland maakt gebruik van grondlegende geplanten, klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft een grote menging en grünem Wasserstoff importeert müssen, der auf Basis von Strom aus erneuerbaren Energien regestellt zijn soll en dann durch die Elektrolyse von Wasser entsteht.

Brazilië is dabei, sich mit immenser deutscher Unterstützung zu einem Hub für grünen Wasserstoff zu entwickeln. “Dat is een win-winsituatie”, zeiden Ansgar Pinkowski, Directeur Energiewende en Nachhaltigkeit der Außenhandelskammer Rio.

Energie, klimaat en digitalisering zijn auch Themen bi den deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen in Belo Horizonte sein, die Habeck und Özdemir besuchen. Binnen 1000 Teilnehmern größte Business-Treffen Beider Länder is de eerste seiner Art onder de nieuwe Braziliaanse Regierung.

Bundesregierung zal Moment nutzen

Die Bundesregierung zal ein “Momentum” nutzen zijn, enger mit Brasilien en Kolumbien zusterammenzuarbeiten, wie es hieß. Dat zielen auf nieuwe Präsidenten in beide Ländern. Als de EU lange tijd met de Mercosur – zu dem Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay gehören – über ein Abkommen, mit dem eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen entstehen würde.

Das Abcommen auch auf Eis angesichts der Verweigerung des prioren Rechts Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, beim Klimaschutz. Nun wird darauf gesetzt, dass es mit Bolsonaros Nachfolger, Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, zu einem Abschluss Kommt. Een van de partners die een nieuwe Präsident is, kan een van de beste Europese partners zijn.

In de Kollumbien hatte de nieuwe president Gustavo Petro, een linkspolitiker, bang dat de Regenwald zu schützen en de Ausbeutung der Rohstoffvorkommen zu bremsen. Zurzeit is de Kolumbien van de Größeren Kohlelieferanten Deutschlands, seit August is der Import russische Kohle in de EU-manieren van de Oekraïne-Krieges verboten.

Wirtschaft wil profiteren

Die Duitse Wirtschaft heeft een verklaring gegeven voor de Rasche Ratifizierung van de EU-Mercosur-Abkommen. DIHK-Präsident Peter Adrian zei, een van de vele verbesserter Zugang zu wichtigen Branchenmärkten wie Maschinenbau, Automobil-sowie Ernährungsindustrie wäre für die deutsche Exportwirtschaft von großer Bedeutung. Derzeit gebees noch ooit große Handelshemmnisse.

Im Zuge der Verhandlungen seien wichtige Nachhaltigkeitsaspekte worden aufgenommen, zei Adrian. “Nun sollte nicht nor mehr Zeit lost gehen of gar das Verhandlungspaket wieder aufgeschnürt zijn. Wer jetzt überzieht, erreicht am Ende womöglich gar nichts.” Als u im Interesse Brasiliens and Deutschlands bent, kunt u de Umsetzung des Vertrags zu beschleunigen, auch Lytha Spindola, Direktorin für industrylle Entwicklung des nationalen brasilianischen Industrieverbandes CNI. “Das hat für uns Priorität.”

Umweltverbände waarschuwen

Neuverhandlungen dagegen fordern Verbraucher- und Umweltschützer. “Gentechnik-Lebensmittel of gefährliche Pestizide auf unseren Tellern – der Schutz davor würde schwächer”, zei Chris Methmann van de Geschäftsführer van Verbraucherorganisation Foodwatch. Umwelt- und Verbraucherschutz moet gevestigd zijn in het Zentrum der Mercosur-Verhandlungen.

Das Handelsabkommen fördere klimaat- en natuurlijke producten van Rindfleisch, Pestizide en Verbrenner, zei Greenpeace-handelsexpert Lis Cunha. “In Berlijn spricht die Bundesregierung vallen davon, die Klima- und Artenkrise zu bebekämpfen. In Zuid-Amerika zal aber ein Handelsabkommen abschließen, das klima- und natuurschädliche Produkte wie Rindfleisch, Pestizide und Verbrenner fördert. Das passt nicht zusterammen.” Voor meer Rindfleisch brauche es mehr Weideflächen in den Mercosur-Staten, dafür würden aber wertvolle Wälder gerodet and other Ökosysteme zerstört. Damit bedrohe der Deal auch den bereits grimmige gefährdeten Amazonas-Regenwald.

Habeck: Klare Massnahmen bij Verhandlungen

CNI-Direktorin Spindola verweist darauf, dass Braziliaans bereid rundvlees 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energie bezieht. “Er is een sterke Verpflichtung der Regierung zum Schutz van de Amazonegebieden en de klimaten en tegen de Abholzung”, zei hij. De Braziliaanse Präsident Lula war in seinen ersten both Amtszeiten (Anfang 2003 – Ende 2010) nicht als Grüner bekannt, hat non aber versprochen, den Umwelt- en Klimaschutz in den Vordergrund zu Stel.

Habeck heeft een deutliche macht gehad, als de maßgaben duidelijk waren, waren de meeste van de verhandelbare acties. Ein Abcommen, dat kan een van de vele manieren zijn waarop de Regenwaldes Vorschub leiste, kan niet in Interesse Deutschlands sein. Das Fenster für das Abkommen aber sei “offen”.

dpa