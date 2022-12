Handel zwischen Russland und China bricht Rekord – Zolldaten — RT Business News

Berichten zufolge ist der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern im Vergleich zum Vorjahr um 32 % gestiegen

Der Handel zwischen Russland und China ist in diesem Jahr sprunghaft angestiegen und hat zwischen Januar und November einen Rekordwert von 172,4 Milliarden US-Dollar erreicht, so die am Mittwoch veröffentlichten Daten der chinesischen Zollverwaltung.

Dies entspricht einer Steigerung von 32 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Daten zeigen, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern allein im November 18,2 Milliarden US-Dollar erreichte.

China exportierte im Berichtszeitraum Waren im Wert von 67,3 Milliarden US-Dollar nach Russland, ein Anstieg von 13,4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021, während die Lieferungen von Russland nach China um 47,5 % auf 105,072 Milliarden US-Dollar stiegen.

Der Handel hat von Pekings verstärkten Käufen von russischen Energierohstoffen profitiert. Als Reaktion auf westliche Sanktionen bot Moskau Rabatte auf seine fossilen Brennstoffe an, um neue Käufer zu gewinnen, und Peking hat diese Rabatte in den letzten Monaten genutzt.

Die chinesischen Importe russischer Kohle stiegen zwischen Januar und Oktober auf 53 Millionen Tonnen und machten Russland nach Indonesien zum zweitgrößten Kohlelieferanten. Peking hat sich auch mit russischem Öl eingedeckt, wobei die Importe in den ersten 10 Monaten des Jahres um 9,5 % auf fast 72 Millionen Tonnen gestiegen sind.

Moskau und Peking hatten sich zuvor das Ziel gesetzt, den gegenseitigen Handel bis 2024 auf 200 Milliarden US-Dollar zu steigern. Pekings Botschafter in Moskau stellte jedoch kürzlich fest, dass der Umsatz dieses Niveau noch in diesem Jahr erreichen könnte.

