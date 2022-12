Handball: Zwickau verliert zuhause klar gegen Dortmund mit 22:32

Die Handballer des BSV Sachsen Zwickau sind weiterhin akut abstiegsgefährdet. Das Team von Trainer Norman Rentsch verlor am Mittwoch sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit 22:32 (12:17) und bleibt nach der sechsten Niederlage in sieben Ligaspielen Vorletzter. Die Gäste nahmen die Spitze des Tisches ein. Den größten Anteil am Dortmunder Erfolg hatten Alina Grijseels (6/2) und Zöe Sprengers (5). Diana Magnusdottir (6) und Kaja Kristensen (5/1) erzielten die meisten Tore für Zwickau.