Handball-WM: „Weltklasse“ von Wolff: DHB-Elf besiegt Ägypten

Den deutschen Handballern gelingt die erhoffte trotzige Reaktion. Nach dem Viertelfinale holt die DHB-Auswahl ihren ersten Sieg in der ungeliebten WM-Platzierungsrunde. Aber es wird wieder dramatisch.

Vor lauter Erschöpfung nach einem Kraftakt mit Happy End fehlte einigen deutschen Handballern sogar die Kraft zum Lächeln. Nach dem 35:34 (30:30, 17:14)-Erfolg nach Verlängerung gegen Ägypten rissen sie erleichtert die Arme hoch, bedankten sich aber vor allem beim überragenden Torhüter Andreas Wolff.

Allein die Paraden des 31-Jährigen brachten die DHB-Auswahl in Stockholm dem Sieg nahe und können nun am Sonntag um Platz fünf in der WM mitspielen.

„Wir haben ab der 45. Minute alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es war erschreckend, was da passiert ist“, kritisierte Kapitän Johannes Golla, nachdem eine klare Führung verspielt worden war. „Andi hat uns in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten. Was er da macht, ist natürlich Weltklasse.“

Auch deshalb war es bis zum Beginn der zweiten Halbzeit ein leichter Sieg – bis die DHB-Auswahl in der Schlussphase zusammenbrach. „Ich glaube nicht, dass wir in den letzten 20 Minuten des Spiels ein einziges Tor von hinten geschossen haben“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason in der ARD. „Die Spieler sind ziemlich müde, denke ich.“

Vor der desolaten Kulisse von 1604 Zuschauern in der riesigen Stockholmer Tele2-Arena zeigte die DHB-Auswahl, für die Juri Knorr mit sieben Treffern bester Werfer war, zumindest die erhoffte Siegerreaktion auf die deutliche Viertelfinalniederlage (28 :35) gegen Frankreich . Das Turnier endet am Sonntag gegen Norwegen.

Der DHB will mit Gislason verlängern

Vom bitteren Viertelfinale wenige Tage zuvor war von der DHB-Auswahl keine Spur mehr. Das deutsche Team erwischte einen hervorragenden Start, was einmal mehr vor allem Wolff zu verdanken war. Der Torhüter parierte ab den ersten Sekunden des Spiels einige Würfe der Ägypter. Also zog Gislasons Team schnell davon. Obwohl erneut das Halbfinale eines großen Turniers verpasst wurde, will der Deutsche Handballbund den 2024 auslaufenden Vertrag mit dem 63-Jährigen so schnell wie möglich verlängern.

Schon im ersten Durchgang hatte Wolff eine überragende Quote an gehaltenen Würfen. Mit seinen Paraden legte der 31-Jährige den Grundstein für einen guten Start, der Bundestrainer war zunächst zufrieden. „Ihr macht das alle sehr, sehr gut“, sagte Gislason in der Pause der ersten Halbzeit über seine Spieler. Solche Worte hört man von dem Isländer nicht oft, aber tatsächlich gab es bis dahin kaum etwas zu meckern.

Auch Knorr überzeugt

Was neben Wolff diesmal vor allem an Knorr lag. Der Regisseur dirigierte das deutsche Spiel erneut mit Bravour und sammelte auch weitere Tore und Assists. Der Jüngste im deutschen Team gehört seit langem zu den besten Scorern des Turniers. Mit nur 22 Jahren spielt er in einer Liga mit Weltklasse-Rückraumspielern wie Mikkel Hansen und Kay Smits. Richtig war aber auch, dass der Rest der Mannschaft auf Dauer nicht mit den Leistungen von Wolff und Knorr mithalten konnte.

Also kamen die Ägypter immer wieder. Und das meistens dann, wenn Wolff ausnahmsweise mal keine Top-Paraden zeigte. Deshalb hatte die deutsche Mannschaft zur Pause nur drei Tore Vorsprung. Doch die Abwehr verbesserte sich, sodass Wolff etwas Erleichterung erlebte. Mit acht Treffern führte die deutsche Mannschaft zwischenzeitlich, knapp zehn Minuten vor Schluss waren es nur noch zwei.

Die Ägypter gaben nie auf, nutzten deutsche Schwächen aus und glichen in der Schlussphase der regulären Spielzeit sogar aus und gewannen fast, als eine Latte traf. In der zehnminütigen Verlängerung lagen sie sogar mit 33:32 in Führung. Julian Köster erlöste die Schützlinge von Gislason schließlich mit dem Siegtor.

dpa