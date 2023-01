Handball-WM vor Traumfinale: Titelverteidiger Dänemark trifft auf Rekordmeister

Dänemark steht im Finale der Handball-WM. Nach 2019 und 2021 will die Mannschaft von Trainer Jacobsen wieder Gold gewinnen. Die Aufgabe sollte kein Spaziergang im Park sein. Als Finalgegner wartet Frankreich auf die Dänen.

Nach dem Einzug ins WM-Finale stürmten die dänischen Handballer auf Niklas Landin zu und hüpften Arm in Arm mit ihrem überragenden Torhüter über den Boden. „Es ist fantastisch, wir stehen zum dritten Mal in Folge im Finale. Das ist riesig“, sagte Bundestrainer Nikolaj Jacobsen nach dem 26:23 (15:10) der Dänen im Halbfinale gegen Vize-Europameister Spanien.

Dank der Paraden des Keepers vom THW Kiel ist Dänemark nur noch einen Schritt vom historischen WM-Hattrick entfernt. Nach 2019 und 2021 könnte Dänemark als erstes Land zum dritten Mal in Folge die Krone der Handballwelt erobern. „Jetzt konzentrieren wir uns darauf, diese verdammte dritte Goldmedaille zu holen“, sagte Jacobsen.

Dänen lassen gegen Spanien nichts anbrennen

Finalgegner ist niemand geringerer als der Rekordweltmeister: Frankreich schlug Co-Gastgeber und Europameister Schweden vor 19.128 Zuschauern in der Tele2-Arena in Stockholm 31:26 (16:12) und kann am Sonntag (20.30 Uhr) gewinnen / Eurosport ) an gleicher Stelle zum siebten (!) Mal die WM-Krone aufzusetzen.

Frankreichs Schlüssel zum Erfolg war das beeindruckende Tempo. Nikola Karabatic, Dika Mem und Co. hatten sich bereits vor der Pause ein kleines Polster erspielt. Flensburgs Jim Gottfridsson, der sich im Viertelfinale gegen Ägypten die linke Hand gebrochen hatte, hoffte nach dem Seitenwechsel auf der Tribüne mit Blaugips um den Arm vergeblich auf eine Aufholjagd.

Die Dänen scherten sich vorher in Danzig einen Dreck und lagen von der ersten Minute an in Führung. Im Angriff behielten Superstar Mikkel Hansen und Co. einen kühlen Kopf, auch als Spanien zwölf Minuten vor Schluss auf ein Tor kam. Landin entschärfte hinten immer wieder entscheidende Bälle, auch den letzten spanischen Siebenmeter parierte der THW-Kiel-Keeper 45 Sekunden vor Schluss beim Stand von 25:23.

„Du machst ein gutes Spiel“

Damit setzte Dänemark seine Superserie fort und blieb im 27. WM-Spiel in Folge ungeschlagen – unter Jacobsen haben die Nordeuropäer kein einziges WM-Spiel verloren. In der Neuauflage des Halbfinals 2021 wurde der 22-jährige Simon Pytlick mit sechs Treffern bester dänischer Werfer.

Das Spiel zwischen Dänemark und Spanien wurde vom deutschen Schiedsrichtergespann Robert Schulze und Tobias Tönnies sorgfältig kontrolliert. Auch die Magdeburger, die im vergangenen Jahr das EM-Finale zwischen Schweden und Spanien (27:26) in Budapest pfiffen, beeindruckten in mehreren Videobeweisen mit ihrer ruhigen und souveränen Art.

„Sie spielen gut“, urteilte Experte Pascal Hens am Eurosport-Mikrofon in der hitzigen Schlussphase. DHB-Schiedsrichterchefin Jutta Ehrmann-Wolf bezeichnete den fünften Auftritt von Schulze/Tönnies bei der laufenden WM als „eine Auszeichnung für das gesamte deutsche Schiedsrichtersystem und einen Ansporn für junge Menschen, sich als Schiedsrichter zu engagieren“.