Handball: Magdeburg gegen Barcelona auch Vereinsweltmeister

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat erneut das Finale der Klub-Weltmeisterschaft gewonnen. Gegen den FC Barcelona gelang in Saudi-Arabien nach dramatischer Verlängerung der zweite Coup in Folge.

Müde, ausgelaugt, aber glücklich, hob Kapitän Christian O’Sullivan den goldglänzenden WM-Pokal für die beste Vereinsmannschaft in die Höhe. Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat seinen Titel bei der Klub-WM im saudi-arabischen Dammam in einer fast menschenleeren Halle verteidigt. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann am Sonntagabend das Endspiel gegen den FC Barcelona mit 41:39 (35:35/21:17) nach Verlängerung. Die besten Magdeburger Werfer waren Omar Ingi Magnusson mit zwölf Treffern sowie Lukas Mertens, Gisli Kristjansson und Daniel Pettersson mit jeweils sechs Treffern.

Der SCM startete gut ins Spiel, ließ aber auch einige Chancen liegen. Trotzdem legten die Elbstädter zunächst immer zwei Tore vor. Nachdem Torwart Nikola Portner zwei Siebenmeter in Folge entschärft hatte, die erste Drei-Tore-Führung (12:9/19.) wehrten sich die Katalanen, doch der SCM erkämpfte sich in der Abwehr immer wieder gekonnt die Bälle und konnte sich bedanken Lukas Mertens zieht auf 14:11 (22.) davon. Als Portner erneut zu hundert Prozent abwehrte, gelang Kreisspieler Magnus Saugstrup erstmals eine Vier-Tore-Führung (16:12/24.), die der SCM bis zur Halbzeit verteidigte.

Nach dem Wechsel spielte der SCM seine Tempovorteile und seine Variabilität im Spielaufbau aus und hielt den komfortablen Fünf-Tore-Vorsprung bis zur 38. Minute. Als Tim Hornke auf 26:20 erhöhte, nahm Barcelona eine Auszeit und stellte auf eine offensivere 5:1-Abwehr um. Das zeigte Wirkung, Barcelona verkürzte auf zwei Tore (25:27/44) und erzielte den 28:28-Ausgleich, weil der dänische Barca-Keeper Emil Nielsen plötzlich alles rettete. Die Schlussphase war also noch einmal spannend. Auch in Unterzahl zeigte sich Tim Hornke treffsicher und sorgte anschließend mit zwei Toren in Folge für die 33:31-Führung, ehe Kristjansson vom Siebenmeter auf 34:31 erhöhte.

Barca kämpfte sich auf 34:34 zurück, dann erhöhte Mertens 43 Sekunden vor dem Abpfiff auf 35:34, ehe Ex-Flensburger Hampus Wanne drei Sekunden vor Schluss per Elfmeter den Ausgleich erzielte. In der zehnminütigen Verlängerung war es zunächst total ausgeglichen, bis Portner einen Siebenmeter von Wanne parierte und den Endstand von 41:39 markierte. Das reichte zum Sieg.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Wiegert-Elf überraschend deutlich mit 33:28 gegen den elfmaligen Champions-League-Sieger durchgesetzt. Für die Elbstädter war es bereits die dritte Teilnahme am Super Globe. Zuvor hatten der THW Kiel (2011) und die Füchse Berlin (2015, 2016) als deutsche Vertreter die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Katalanen, die seit letztem Jahr vom ehemaligen Hannover-Burgdorf-Trainer Antonio Carlos Ortega trainiert werden, haben in ihrer Vereinsgeschichte 2013, 2014, 2017, 2018 und 2019 den Super Globe gewonnen.

dpa