Handball-EM in Montenegro – DHB-Frauen verlieren gegen Hostessen

Deutschlands Johanna Maria Stockschläder im Einsatz gegen Gastgeber Montenegro bei der Handball-Europameisterschaft. (Kolektiff Images / dpa / Kolektiff Images)

Das letzte Gruppenspiel steht am Mittwoch gegen die Spanier an. Vor 4.500 Zuschauern in Podgorica waren Emily Bölk und Alina Grijseels mit jeweils sieben Toren die Torschützenköniginnen der deutschen Mannschaft. Die deutschen Handballer können weiterhin aus eigener Kraft die Hauptrunde erreichen. Letzter Vorrundengegner ist am Mittwoch Spanien.

Diese Botschaft wurde am 09.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.