Handball: Deutsche WM-Träume enden gegen Frankreich

Deutschlands Handballer hatten insgeheim auf eine Überraschung gegen Olympiasieger Frankreich gehofft. Aber daraus wurde nichts. Trotz einer guten Leistung im ersten Durchgang verpassen die Deutschen das WM-Halbfinale. Am Ende gab es in der Danziger Arena eine 28:35 (16:16)-Niederlage.

Vor allem die schlechte Chancenverwertung und ein fehlerhaftes Angriffsspiel in der zweiten Halbzeit waren ausschlaggebend für die Niederlage, die den lang ersehnten Traum von einer WM-Medaille beendete. Deutschland kämpft jetzt nur noch um die Plätze fünf bis acht.

„Wir haben zu schlecht geworfen“

„Wir haben die freien Chancen nicht so genutzt, wie man es tun muss, wenn man das Halbfinale erreichen will“, sagte Kapitän Johannes Golla, mit sechs Treffern bester deutscher Werfer gegen die Franzosen. Sein Team habe bei dieser WM den nächsten Schritt nach vorne gemacht, „aber bis zur absoluten Weltspitze ist es noch ein weiter Weg“, sagte Golla.

Auch Bundestrainer Alfred Gislason zeigte sich enttäuscht: „Wir haben zu schlecht geworfen. Wir hatten nicht die Wurfkraft von hinten wie die Franzosen“, zeigte sich der Isländer insgesamt zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft. Jetzt will er mit seinem Team den fünften Platz erreichen.

Torhüter Wolff mit Klasse Paraden

Die deutschen Handballer konzentrierten sich auf das Halbfinal-Projekt gegen den Favoriten. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason zeigte von Beginn an eine gute Präsenz. Aus stabiler Deckung und mit wieder sehr gut gelauntem Torhüter Andreas Wolff, der immer wieder die besten Einwurfchancen der Franzosen zunichte machte, war Deutschland in der Anfangsphase die bessere Mannschaft.

Bis zur 15. Minute gingen Knorr, Golla und Co. mit 11:7 in Führung. Doch das ging durch leichte Fehler im Angriff bald verloren, und die Franzosen glichen zum 11:11 aus. Frankreichs „Oldie“ Nikola Karabatic warf immer wieder sieben Meter, auch Nedim Remili stellte die gute deutsche Abwehr von hinten vor Probleme.

„Rasantes Spiel mit hohem Tempo“

Das Tempo des Spiels blieb immens hoch und auf hohem Niveau. Beide Mannschaften gaben nichts. Wären die Chancen noch konsequenter genutzt worden, hätte die deutsche Auswahl gegen den viermaligen Weltmeister besser abschneiden können als das 16:16 zur Pause. Damit konnten die Deutschen nicht ganz zufrieden sein.

„Es ist ein rasantes Spiel mit viel Tempo und viel Herz auf beiden Seiten“, sagte DHB-Vorstand Axel Kromer in der Pause, „nach der Vier-Tore-Führung hatten wir zu viele Ballverluste und etwas zu viel Risiko, das haben wir auch gegen einen solchen Gegner brauchen.“

Verzweifelt für Desbonnet

Können die Deutschen gegen die Titel-Mitfavoriten mithalten? Zuerst sah es sehr gut aus. Die Gislason-Elf kam tapfer aus der Kabine und zog nach Toren von Kai Häfner, Johannes Golla und Juri Knorr auf 20:18 davon. Doch wie schon in der ersten Halbzeit schlichen sich leichte Fehler in das deutsche Spiel ein. Zudem fand der in der ersten Halbzeit für Vincent Gerard eingewechselte französische Ersatzkeeper Remi Desbonnent ins Spiel und trieb die deutschen Werfer zur Verzweiflung.

Frankreich verwandelte das 18:20 in eine 23:20-Führung (44.). Diesen Rückstand konnten die Deutschen nicht mehr wettmachen, zumal sie leichte Fehler in der Offensive nicht korrigieren konnten und Desbonnet weiterhin im französischen Tor brillierte. Am Ende hatte der Mann von HB Montpellier sogar eine bessere Save-Quote als der ebenso überragende Andreas Wolff, der lobte: „Er hat ein fantastisches Spiel gemacht“, sagte Wolff.

In der Offensive verlor Deutschland seinen Rhythmus und konnte nicht mehr mithalten. Beim Stand von 30:25 in der 53. Minute fiel eine Vorentscheidung. Diesen Vorsprung ließen sich die abgezockten Franzosen nicht nehmen und freuten sich am Ende über einen lockeren und klaren 35:28 Sieg.

Jetzt gegen Ägypten um die Platzierung

Frankreich trifft nun im Halbfinale in Stockholm auf Schweden, während Deutschland in der Platzierungsrunde um die Plätze fünf bis acht spielt. Nächster Gegner, ebenfalls in Stockholm, ist am Freitag (27.1.2023, live in der Ersten und auf Sportschau.de) Afrikameister Ägypten. Gewinnt Deutschland, geht es am Sonntag um Platz fünf.

