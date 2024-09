Die Bundesliga-Handballer des Thüringer HC haben im zweiten Auswärtsspiel der Saison ihren zweiten Sieg gefeiert. Vor 1.000 Zuschauern setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller bei Pokalsieger TuS Metzingen mit 36:29 (19:14) durch und weist nun 4:2 Punkte auf. Beim THC ragte Johanna Reichert mit elf Toren heraus. Für Metzingen traf Jana Scheib neunmal.

Nachricht Bundesliga, 3. Spieltag – Samstag :

Bayern siegt deutlich gegen Kiel und übernimmt die Tabellenspitze

Champions League :

Leverkusen siegt gegen Rotterdam, Leipzig verliert knapp in Madrid

Bundesliga 4. Spieltag – Samstag :

Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Mönchengladbach



Die Thüringer dominierten die Anfangsphase mit ihrem variablen Angriffsspiel und führten nach vier Minuten mit 4:1. Die Gastgeber fanden danach besser ins Spiel und sorgten für einen schnellen Schlagabtausch.

Der THC offenbarte Schwächen im Rückzugsverhalten und geriet in der 16. Minute mit 9:10 in Rückstand. In der Schlussphase der ersten Halbzeit stabilisierten die Gäste ihre Defensive und konnten sich in der Offensive auf den überragenden Reichert verlassen, der allein bis zur Halbzeit neun Tore erzielte.

In der zweiten Halbzeit hielt sich die Österreicherin als Werferin zurück, was aber kein Problem war, denn die Thüringerinnen steigerten ihr Spiel noch einmal. Regisseur Natsuki Aizawa glänzte mit acht Assists und bediente lieber Kreisläuferin Josefine Hanfland, die ihre Chancen konsequent nutzte.

Bereits in der 40. Minute hatte sich der THC bereits auf ein vorentscheidendes 24:16 abgesetzt. Die Metzinger gaben jedoch nicht auf und konnten dank ihrer dynamischen Rückraumspielerinnen noch auf 28:32 (54. Minute) verkürzen. Der souveräne Sieg der Thüringer war jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

© dpa-infocom, dpa:240921-930-239360/1