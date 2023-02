Handball-Bundesliga: DHfK-Leihgabe Meyer-Siebert in Ludwigshafen geplant

Julius Meyer-Siebert vom Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig spielt in der kommenden Saison für Eulen Ludwigshafen. Darauf einigten sich beide Klubs. „Er soll jetzt bei den Eulen in Ludwigshafen üben und so die Erfahrungen sammeln, die ihn weiterbringen. Mit einem Bein in Leipzig und dem anderen in Ludwigshafen zu stehen, wird langfristig keine Entwicklung bringen“, sagte DHfK-Trainer Rúnar Sigtryggsson eine Pressemitteilung des Vereins am Donnerstag.

Der 22-jährige Rückraumspieler, der bei den Sachsen einen Vertrag bis Sommer 2025 hat, unterschrieb in Ludwigshafen einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Danach soll ein Anschlussvertrag greifen und er kann Rückkehr nach Leipzig. Meyer-Siebert spielt seit Januar 2022 für den Zweitligisten und hat sich vor allem in der Abwehr stark entwickelt. In der laufenden Saison stand er für die Eulen in 14 Zweitligaspielen auf dem Teller und erzielte dabei 35 Tore. Auch für den Leipziger Erstligisten spielte er nach der Verletzung von Oskar Sunnefeldt regelmäßig.

Nachricht SC DHfK

dpa