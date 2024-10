Handbal: THW Kiel met overwinning in de European League

Die Handballer des THW Kiel Bezoek gerust de Europese Liga bij u thuis. De Bundesligist setzte sich 32:27 (18:14) tegen de Spaanse Vertreter CD Torrelavega durch. Emil Madsen was een geweldige performer en behaalde een doelpunt voor de Duitse platenmeester. Voor die gasten had Angel Fernandez veel plezier.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga 5. Speeltag – Sonntag :

Hoffenheim verovert hier Bremen, Frankfurt verovert Kiel

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Europa League :

Spätes Tor rettet Hoffenheim bij dänischen Meister

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 4. Spieltag – Samstag :

Eintracht Frankfurt won van Mönchengladbach



De Spanier zei in zijn eerste internationale Spiel der Vereinsgeschichte nur wenig Respect voor de Tafelnachten der Bundesliga. In de 18. Minutenführten die Kieler nur mit 9:8. Dus dat is het, bis die Gastgeber durch een verwandelten Siebenmeter von Madsen op 12:9 (21.) eerste deutlicher in Führung ging.

Kutz en Pabst samen met internationale Spielzeit

Uitzicht op het persoonlijke deck gaf THW-Trainer Filip Jicha een combinatie van zijn Nachwuchskräften das Vertrauen. Samen dus de 19-jarige Linus Kutz en de 20-jarige Henri Pabst international Einsatzzeit.

Torrelavega is blij met het einde van het feest. In de 56e minuut ontvang je de Spanier om 27:29 uur, maar in de Wunderino-Arena zul je meer resultaten kunnen zien. Dafür energies sterven Gäste in der entscheidenden Phase zuviele Fehler.

© dpa-infocom, dpa:241008-930-255324/1