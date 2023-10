Handbal – Spitzen-Quintett siegt: Füchse an der Spitze

De BT Füchse uit Bruck/Mur heeft op Samstag een 30:22-Heimsieg gegen Graz de Führung in der Handball-Liga Austria (HLA) zurückgeholt.

Das am Vortag in Ferlach 37:34 begint in Schwaz met een Hardlie een Punkt zurück. De Vorarlberger landeten bij Krems een 37:29-Erfolg.Bregenz hat nach eenm 33:31 gegen Linz zwei, de Fivers in Folge een 41:26-Heimsiegs gegen Hollabrunn drei Zähler Rückstand op de Leider. Vöslau belegert Bärnbach/Köflach 26:20.

