Handbal-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt baut dietafellenführung aus

Die SG Flensburg-Handewitt is de tafelleider van de handbalbundesliga. Das 30:25 (15:11) bij ThSV Eisenach oorlog voor de Norddeutschen der vierte Sieg in vierten Spiel. De SG is het enige team zonder Verlustpunkt. Beste Recruiter van de Spelen waren Simon Pytlick met een gastheer voor de gasten en Simone Mengon met een toren voor Eisenach.

Die Flensburgers, die beide Wartburgstadtern hebben verloren in de nasleep van het Auswärtsspiel, bevinden zich in de vroege stadia van het offensief. De Mannschaft van Trainer Nicolej Krickau speelt met een Fache Fehler. Zorg in de 16. Minuten voor Mads Mensah Larsen voor de 9:5-Führung der SG.

Rote Karte voor Eisenachs Nationalspieler Marko Grgic

De Eisenacher-soldaten zijn boos op hun Kreisläufer en in de Abwehr op sterke wechselnden-systemen. Zo blijven de gasten uiterst unangenehmer Gegner. In de 36. Notulen van de Duitse nationale speler Marko Grgic nach een actie tegen Pytlick die Rote Karte.

De gasten voelen zich welkom in een centraal gelegen Baustein in ihrem Spiel. Dit zijn de voordelen van de Noordse bevolking en hun sterke punten als gevolg van het feit dat ze een sterke Thüringer zijn.

