Hand in Hand auf dem WM-Rasen: Marokko-Star tanzt mit seiner Mutter ins Halbfinale

Völlig überraschend steht Marokko als erste afrikanische Mannschaft überhaupt im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Die Freude bei den „Löwen des Atlas“ ist riesig. Einer von ihnen sorgt auf dem Spielfeld für eine herzerwärmende Szene.

Vor der WM in Katar hätte niemand gedacht, dass Marokko es ins Halbfinale des Turniers schaffen würde. Auf dem Weg in die Top 4 schalteten die Nordafrikaner auch Turnierfavoriten wie Spanien aus. Am vergangenen Samstagabend gewannen sie mit 1:0 gegen Portugal, das dem 37-jährigen Superstar Cristiano Ronaldo eine letzte Chance auf die WM geben wollte. Marokko hat etwas Historisches geschafft: Noch nie stand ein afrikanisches Team unter den letzten Vier einer WM.

Ein kurzes Video, das nach dem Spiel in den sozialen Medien kursierte, lässt erahnen, wie viel dieser Triumph für die Mannschaft von Trainer Walid Regragui bedeutet. Es zeigt Marokkos Flügelspielerin Sofiane Boufal, die den Triumph auf dem Platz feiert. Doch er ist nicht allein: Gemeinsam mit seiner Mutter winkt er zunächst dem Publikum zu, beide nehmen diesen besonderen Moment in sich auf. Und dann, inmitten des übertriebenen Lärms des Al-Thumama-Stadions, fangen sie an zu tanzen. Hand in Hand.

„Wir leben einen Traum“, sagte Boufal nach dem Spiel, „und wir wollen nicht aufwachen.“ Laut dem Fußballportal „transfermarkt.de“ hat der 29-Jährige in seiner Karriere noch keinen Titel gewonnen. Anscheinend übertreibt er es nicht. Der gebürtige Pariser spielt nach Reisen nach England und Spanien aktuell wieder in der französischen Ligue 1. Sein Team Angers SCO ist dort mit acht Punkten aus 15 Spielen Tabellenletzter.

Nicht nur Fremde

Marokko wird aber keineswegs nur von unbekannten Spielern gespielt. Einige aus dem Team machten sich bei dem Turnier einen Namen, wie zum Beispiel Bono. Der Torhüter parierte im Achtelfinale gegen Spanien drei Elfmeter im Elfmeterschießen. Andere spielen schon lange auf hohem Niveau. Der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi, jetzt bei PSG, ist einer der Besten auf der Rechtsverteidiger-Position. Chelseas Hakim Ziyech ist auch einer der besten Flügelspieler der Welt.

Mit Teamchef Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat haben sie einen ganzen Kontinent begeistert. „Lang lebe Afrika“, schrieb der frühere Stürmerstar Didier Drogba. „Der ganze Kontinent unterstützt dich jetzt!“ Der kamerunische Verbandspräsident Samuel Eto’o twitterte. Aber die Zuneigung reicht weit über Afrika hinaus. Auch in weiten Teilen der arabischen Welt und bei den zahlreichen in Europa lebenden Marokkanern herrscht pure Ekstase.

Jetzt geht es am kommenden Mittwoch gegen Frankreich. Beide Nationen verbindet eine gemeinsame Geschichte: Ein großer Teil Marokkos war bis Mitte der 1950er Jahre französisches Protektorat. Deshalb leben Hunderttausende Marokkaner in Frankreich. Im Halbfinale wird auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der Tribüne sitzen, er hat seine Reise angekündigt. Offen bleibt nur, wer am Ende vor Freude tanzen wird. Vielleicht sind es wieder die Marokkaner.