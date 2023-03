De politie zegt dat een ontevreden ex-Jehova’s Getuige zeven mensen heeft vermoord nadat hij de religieuze groep op slechte voet had verlaten

De politie in de Duitse stad Hamburg heeft een schutter geïdentificeerd die donderdagavond zeven mensen doodschoot in een Jehova’s Getuigencentrum. De 35-jarige man nam onlangs afscheid van de religieuze groepering en had mogelijk een rekening te vereffenen met leden van zijn vroegere geloof.

Tijdens een persconferentie in de stad op vrijdag noemden de autoriteiten de dader ‘Philipp F.’ De 35-jarige man verliet de groep ongeveer 18 maanden geleden, “maar blijkbaar niet op goede voet”, Dat zei het hoofd van de staatsveiligheid van Hamburg, Thomas Radszuweit, tijdens de briefing.

Duitse mediakanalen hebben sindsdien ‘Philipp F.’ geïdentificeerd. als bedrijfsadviseur Philipp Fusz. Een aan Fusz gelinkte website beschrijft zijn advieswerk in gebrekkig Engels en promoot een door hem geschreven boek getiteld ‘The Truth about God, Jesus Christ and Satan’.

Agenten kregen in januari een anonieme tip over Fusz, waarbij de informant beweerde dat hij leed aan een niet-gediagnosticeerde psychiatrische aandoening en mogelijk “bijzondere woede tegen religieuze leden of tegen de Jehova’s Getuigen en zijn voormalige werkgever.”









De politie bezocht Fusz de volgende maand, maar vond geen reden om zijn legaal bezette pistool in beslag te nemen, vertelde de politiechef van Hamburg, Ralf Martin Meyer, aan verslaggevers.

Fusz benaderde de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen donderdag tijdens een dienst en schoot op een vrouw in een auto buiten het gebouw. Toen de vrouw ontsnapte, schoot hij uit een raam en ging het gebouw binnen, waar drie dozijn mensen aan het aanbidden waren. Hij schoot zeven mensen dood, onder wie een ongeboren baby wiens moeder de aanval met ernstige verwondingen overleefde. Zeven andere mensen raakten gewond.

Politieagenten arriveerden in minder dan tien minuten en achtervolgden Fusz naar de tweede verdieping van het gebouw, waar hij zijn pistool op zichzelf richtte en zelfmoord pleegde. Agenten vielen later op donderdagavond het appartement van Fusz binnen en vonden 15 geladen pistoolmagazijnen en vier extra dozen met munitie.

“Het is zeer waarschijnlijk dat we het aan het zeer, zeer snelle en vastberaden optreden van de politie te danken hebben dat er hier geen slachtoffers meer zijn gevallen.” De minister van Binnenlandse Zaken van Hamburg, Andy Grote, zei tijdens de briefing en beschreef de schietpartij van donderdag als “de ergste misdaad in de recente geschiedenis van onze stad.”