Hamburger Flughafen geschlossen: Schütze nimmt Kind als Geisel | NDR.de – Nachrichten

Stand: 5. November 2023 01:10 Uhr Ein bewaffneter Autofahrer drang am Samstagabend in das Gelände des Hamburger Flughafens ein. Der Flugbetrieb wurde komplett eingestellt. Nach Angaben der Polizei hat der Mann ein vierjähriges Mädchen als Geisel in seinem Auto. Möglicherweise ist ein Sorgerechtsstreit eskaliert.

Ein bewaffneter Mann habe gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Flughafens gefahren, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei. Der Mann schoss zweimal in die Luft, nachdem er den Bereich betreten hatte. Bilder vom Flughafen am Abend zeigten eine beschädigte Absperrung, durch die der Mann offenbar gerast war. Die Ehefrau des Mannes habe zuvor bei der Landespolizei Anzeige wegen möglicher Kindesentführung erstattet, sagte der Sprecher.



VIDEO: Situation am Hamburger Flughafen: Interview mit der Polizei (4 Min.)

Sorgerechtsstreit vermutlich Hintergrund der Tat – Familie aus Stade

Die Polizei geht davon aus, dass ein Sorgerechtsstreit der Hintergrund der Geiselnahme ist. Nach bisherigem Kenntnisstand war das Mädchen, bei dem es sich laut Polizei vermutlich um einen 35-jährigen Mann handelt, am Samstag bei ihrer Mutter in Stade. Es gehe davon aus, dass der Vater der Mutter das Kind „wegnahm“ und es möglicherweise mit Gewalt in das Auto setzte, bevor er nach Hamburg und auf das Rollfeld des Flughafens fuhr, sagte eine Polizeisprecherin am späten Abend.

Links



Landes- und Bundespolizei am Flughafen

Starke Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei seien vor Ort, sagte Polizeisprecher Gerbert, darunter ein Spezialeinsatzkommando und Polizeipsychologen. Sie befanden sich in der Nähe des Fahrzeugs. Hierzu zählt auch die Spurensicherungs- und Festnahmestelle der Bundespolizei. „Sie sind sehr robust“, sagte Gerbert.

Die Polizei verhandelt mit dem Geiselnehmer





Die Polizei gibt an, mit dem Schützen in Kontakt zu stehen. „Wir haben gerade guten Kontakt zum Täter bekommen“, sagte eine Polizeisprecherin am späten Samstagabend. Über den Mann wird auf Türkisch verhandelt. Der Verdacht, dass sich ein zweites Kind in der Obhut des Mannes befand, bestätigte sich nicht.

Mann wirft „irgendeine Art Molotowcocktail“

Der Mann warf zwei brennende Flaschen aus dem Auto, „irgendeine Art Molotow-Cocktails“, sagte Gerbert. Es entstand kein Schaden und die Flughafenfeuerwehr konnte die Flaschen löschen.

Flughafen geräumt, Flugzeuge evakuiert

Das Flugzeug auf dem Vorfeld, unter dem der Mann sein Auto geparkt hatte, wurde evakuiert. Später wurde der Flughafen vollständig geräumt, ein großer Bereich abgesperrt und auch die letzten auf dem Rollfeld stehenden Flugzeuge evakuiert.

Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Auch für Dritte sieht die Polizei keine akute Gefahr. Ein auf dem Vorfeld geparktes Flugzeug wurde inzwischen geräumt. Die Passagiere der evakuierten Flugzeuge wurden in ein nahegelegenes Hotel gebracht. Insgesamt waren 3.200 Passagiere betroffen.

AUDIO: Hamburg Airport geschlossen: Die Lage vor Ort (5 Min)

Starts und Landungen wurden komplett abgesagt

Auf der Auf der Homepage des Flughafens hieß es am späten Abend: „Aufgrund einer polizeilichen Maßnahme auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens finden heute, 4. November, keine Starts und Landungen mehr statt.“ Alle betroffenen Passagiere sollten sich direkt an die Fluggesellschaft wenden.

Klimaaktivisten drangen im Juli mit Fahrrädern ein

Der Hamburger Flughafen war bereits im Oktober geschlossen worden, damals allerdings wegen eines drohenden Anschlags auf ein Flugzeug von Teheran nach Hamburg. Im Juli legten Klimaaktivisten der Gruppe Last Generation den Hamburger Flughafen stundenlang lahm, als sie mit Fahrrädern in das Gelände einfuhren.