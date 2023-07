Hamburger Feuerwehr: Obdachloser nach Brand in Klinik

Am Dienstagnachmittag brach in einem alten Gewerbehof in Rahlstedt ein Feuer aus – und dann stellte die Feuerwehr plötzlich fest, dass sich eine Person in dem Gebäude befand.

Der Brand ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr in einer ehemaligen Farbenfabrik im Altrahlstedter Kamp. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll dunkler Rauch vom Dach der Fabrik aufgestiegen sein. Zuvor hatte sie ein Notruf alarmiert.

Brand in Rahlstedt: Ein Mann kam in die Klinik

Zunächst ging man davon aus, dass sich niemand in dem leerstehenden Gebäude aufhielt. Doch bei einer Untersuchung wurde eine bewusstlose Person gefunden. Der Mann, Mitte 40, hatte kein festes Zuhause und wurde wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Feuerwehr.

Den Angaben zufolge waren insgesamt 32 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Rahlstedt vor Ort. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Operation dauerte über eine Stunde. (ncd)