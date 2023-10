Hamburg: Zwei Arbeiter bei Explosion auf Baustelle verletzt

Bei Beginn der Arbeiten auf einer Baustelle in Wilhelmsburg kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Zwei Personen wurden in eine Klinik gebracht.

Gegen 6:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Baustelle in der Neuhöfer Straße in Wilhelmsburg gerufen: In einem Bürocontainer hatte es eine Verpuffung gegeben. Ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr und zwei Rettungswagen seien im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher.

Arbeiter erleiden Verbrennungen

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde an diesem kalten Morgen eine Heizung in einem Bürocontainer eingeschaltet. Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu einer Verpuffung. Zwei Arbeiter erlitten Verbrennungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.