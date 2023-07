Hamburg: Warum viele Brunnen in Altona kein Wasser haben

Zwei Kentauren ringen um einen Fisch: Dieses Symbol der ehemaligen Rivalität zwischen Hamburg und Altona ziert als imposanter Brunnen den Platz der Republik vor dem Altonaer Rathaus. Doch das glitzernde Wasserspiel, das von April bis September Passanten erfreuen soll, ist verschwunden. Der Fisch hat seit Wochen nicht gespuckt. Der ausgetrocknete riesige Stuhlmann-Brunnen ist nicht der einzige im einst so brunnenreichen Altonaer Stadtteil, der nicht mehr funktioniert. Was hat es mit den langweiligen Brunnen in Altona auf sich?

Die Figuren, halb Mensch, halb Pferd, bäumen sich mächtig auf, eigentlich müssten sie in einem Wasserbecken kämpfen, umgeben von Springbrunnen, stattdessen: ein paar Pfützen, die vom letzten Regenguss zeugen, sonst ist alles trocken. „Leider ist der Stuhlmann-Brunnen derzeit außer Betrieb“, erklärt Altonas Bezirkssprecher Mike Schlink. „Hintergrund ist ein komplizierter Wasserrohrbruch in der Zuleitung.“ Wann werden die Sockel der gigantischen Figuren wieder im Wasser sein? Wann werden die Fische wieder Fontänen spucken? Es sei unklar, so der Sprecher: „Bedauerlicherweise ist derzeit nicht absehbar, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.“

Viele Brunnen in Altona sind außer Betrieb

Der zu Pfingsten 1900 eingeweihte Stuhlmann-Brunnen ist eines der beeindruckendsten Brunnenbauwerke Hamburgs, aber bei weitem nicht das einzige: Vor allem in dicht bebauten Stadtteilen wie Altona-Altstadt und Ottensen gibt es eine Vielzahl von Wasserspielen bzw Wandbrunnen wurden in verschiedenen Epochen auf Straßen und Plätzen errichtet, um das Gebiet zu umgeben und die Bewohner zu verschönern. 14 davon sind im Kreis noch erhalten. Die meisten von ihnen sind außer Betrieb, einige seit dem Zweiten Weltkrieg, wie zum Beispiel der Chemnitz-Bellmann-Brunnen auf der Rainville-Terrasse, dessen Steinbecken seit 1940, andere erst seit einigen Jahren kein Wasser mehr führt. Der Minerva-Brunnen am Fischmarkt beispielsweise ist seit 2008 ohne Wasser. Trockene Begründung des Landratsamtes: „Reparaturbedürftig.“

Auch der Behnbrunnen wurde trockengelegt.

Der Behn-Brunnen im Park Königsstraße/Behnstraße sprudelt seit 2021 nicht mehr und auch er müsste repariert werden. „Eine Reparatur kann nur durchgeführt werden, wenn Ressourcen, also Geld und Personal, für die Arbeiten zur Verfügung stehen“, heißt es beim Landratsamt. Im Mai 2022 wollte die SPD Altona wissen, wie viel ein solcher Brunnen pro Jahr kostet. Antwort des Landratsamtes: Der Betrieb des Behnbrunnens beläuft sich auf rund 5500 Euro pro Jahr.

Bei beiden Brunnen, dem Minerva- und dem Behn-Brunnen, müssten die Becken saniert und die Technik erneuert werden. Geld dafür hatte der Kreis im Haushaltsplan 2022/23 vorgesehen, die Verkehrs- und Umweltbehörde wollte jedoch nichts hinzufügen.

Zumindest der Brunnen in der Neuen Mitte Altona ist derzeit in Betrieb.

Immerhin: Altonas jüngster Brunnen, ein rundes Becken in der Neuen Mitte Altona vor der Altkleiderkasse, sprudelt derzeit.