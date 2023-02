Een nieuwe S-Bahnlinie soll den Hamburger Westen erschließen. Die Züge sollen in einem Tunnel fahren, um die oberirdische Stadtplanung nicht durcheinander zu brengen. Aber auch under der Erde gibt es Probleme, weswegen der Senaat nun über den Bau von Busspuren denken.

Statt een nieuwe S-Bahnlinie waren die Hamburger Stadtteile Osdorf, Lurup en Bahrenfeld vorerst womöglich nur eine beschleunigte Buslinie mit owner Fahrspur bekommen. Die Behörde für Verkehr en Mobilitätswende prüfe aktuell ein Hochleistungsbussystem, teilte der Senaat auf een frage der Linken-Abgeordneten Heike Sudmann mit. Auf der Strecke krijgt een andere Metrobus (X3)

De schaafmachine van de S-Bahnlinie S32 zwischen Holstenstraße en Osdorfer Born stehen vor großen Herausforderungen. Die acht kilometer lange Bahnstrecke loopt over een groot stuk door een tunnel die is verlaufen, der nahe am Forschungscampus Bahrenfeld vorbeigehen würde. Zu dem Campus gehört vor allem das Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron mit seinen unterirdischen Teilchen-Beschleunigern. Als u erachter komt dat de S-Bahn-verkehr ausgehenden Erschütterungen die Forschungsanlagen beeinträchtigen würden. Ungeklärt ist auch, ob die S32 met dem neuen Bahnhof Altona am Diebsteich vernüpft zijn kann.

Onder een hoger bussysteem versteht der senaat een buslinie met een groot aantal eigenaars van Trasse. Een hoger taktverkehr soll für eine Kapazität soorgen, die mit der einer Straßenbahn vergleichbar ist. Damit richt zich op het systeem dat elk van de beste metrobuslijnen kan worden gebruikt. Die beteigten Stellen wollen am Donnerstag über das Projekt beraten.

