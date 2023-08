Hamburg: Regenreicher Sommer – Wetterexperte macht Hoffnung

Springe stattdessen durch Pfützen am Elbstrand Graben: Die Sommerferien in Hamburg und im Norden sind bisher ausgefallen. Dennoch bleiben die Schausteller am Dom optimistisch – doch gibt es in dem ganzen grauen Regensumpf noch einen Lichtblick? Die MOPO fragte.

Elektriker Nils Pfeiffer (46) und seine Frau Jessica (43) wollen sich vom schlechten Wetter nicht die Laune verderben lassen. Mit ihren beiden Töchtern Marla (6) und Frieda (3) kamen sie aus Melle (Landkreis Osnabrück) ausgerechnet für sechs Tage zum Campingurlaub ans Falkensteiner Ufer.

„Wir schauen immer auf den Regenradar und wenn es trocken ist, gehen wir an den Strand“, sagt Nils Pfeiffer. Und den Kindern macht das regnerische Wetter ohnehin nichts aus, „sie können sich immer beschäftigen und buddeln trotz Regen gerne im feuchten Sand“.

Auch im Hamburger Dom ist das Wetter ein Dauerthema. „Wir sagen immer: Tolles Wetter, volle Kirmes“, sagt Sascha Belli vom Hamburger Schaustellerverein. Die Situation sei „den Umständen entsprechend in Ordnung“. Das Wetter ist bisher schlecht, aber Belli verliert seinen Optimismus nicht. „Wir sind erst auf halbem Weg, also werden sicher bessere Tage kommen.“

Hamburg-Fuhlsbüttel bricht den Regenrekord

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gab es im Juli 2023 fast täglich Regen. Mit rund 144 Litern pro Quadratmeter (l/m²) kam an der Messstelle in Fuhlsbüttel fast doppelt so viel Wasser vom Himmel wie im Juli-Wert des international gültigen Referenzzeitraums 1961 bis 1990 – das sind rund 82 Liter pro Quadratmeter Meter. Am Montag wurde hier sogar der lokale Tagesrekord gebrochen – 43,1 Liter Regen fielen auf einen Quadratmeter. Auch am Messpunkt Neuwiedenthal war es mit rund 145 l/m² deutlich niederschlagsreicher als im Referenzzeitraum mit rund 69 l/m².

Allerdings lagen die Temperaturen leicht über dem Mittelwert des Referenzzeitraums. Mit 17,9 Grad Celsius war es in Hamburg 0,9 Grad wärmer. Auch die gemessenen 205 Sonnenstunden lagen knapp über dem Durchschnitt von 201 Stunden.

Nach Angaben des Wetterdienstes müssen sich Hamburg und der Norden in den kommenden Tagen auf Schauer und Gewitter einstellen. Tiefdruckgebiete bringen weiterhin Regen aus Südwesten. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, an den Küsten teilweise frisch. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Wetterexperte macht Hoffnung auf warme Sommertage

Wetterexperte Frank Böttcher bezeichnet den Sommer weiterhin als „normal“. Trotz des Klimawandels gibt es nicht nur heiße Sommer, sondern auch einige mit Regentagen. „Hamburg ist immer noch eine Stadt in der Nähe der Nordseeküste, da kann das passieren“, sagt er. Allerdings liegen die Temperaturen in diesem Sommer über dem Durchschnitt.

Bekommen Hamburgs Studierende noch ein paar schöne Tage? „Der Sommer ist noch nicht vorbei, auch wenn es vier Wochen lang regnet“, sagt Böttger. Und macht Hoffnung auf bessere Tage: „Wir können im August und September noch mit Tagen mit 25 oder 30 Grad rechnen.“