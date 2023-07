Kommen Sie und zeigen Sie diesen Sommer Ihre Unterstützung und Liebe für die lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, queere und intersexuelle (LGBTQI+) Community bei der jährlichen Hamburg Pride Week und dem Christopher Street Day (CSD). Dies ist eine von vielen Feierlichkeiten zum Christopher Street Day (CSD) in ganz Deutschland.

Die Hamburger Pride Week beginnt mit der Pride Night am 29. Juli und ist ein Fest der Liebe und Toleranz für die lebendige LGBTQI+-Community der Stadt. Um diesen besonderen Anlass zu würdigen und die Unterstützung für die Gemeinschaft zu demonstrieren, finden neben der zentralen Pride Parade über 100 Veranstaltungen an verschiedenen Orten sowie zahlreiche Partys und Auftritte in ganz Hamburg statt.

Zeigen Sie Ihre Unterstützung bei der Hamburg Pride Week

Das Motto des diesjährigen Hamburg Pride und CSD lautet „Basic Equivalent – ​​für eine bessere Verfassung“.

„Es ist höchste Zeit, unsere Verfassung an die gesellschaftliche Realität anzupassen und den Diskriminierungsschutz zu stärken“, sagt Stefan Mielchen, Erster Vorsitzender des Hamburg Pride e.V

Der Slogan wurde von assoziierten Mitgliedern und wichtigen Vertretern der LGBTQI+-Community in Hamburg entwickelt und unterstreicht die Forderung nach einer Änderung der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität in Artikel 3, der derzeit Menschen vor Diskriminierung aufgrund ihrer Abstammung, Sprache oder ihres Glaubens an die Verfassung schützt.

Das Motto kommt zehn Jahre, nachdem der Hamburg Pride eV dieses Thema erstmals ans Licht gebracht hat, und 50 Jahre, nachdem die LGBTQI+-Community ihre ersten Demonstrationen auf der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village abgehalten hat, die letztendlich den Weg für die Pride-Feierlichkeiten und die Feierlichkeiten zum Christopher Street Day (CSD) auf der ganzen Welt ebneten.

Foto: © Martin Stiewe, mit freundlicher Genehmigung von Hamburg Pride

Programm zur Hamburg Pride Week 2023

Möchten Sie wissen, was Sie wann und wo während der Hamburg Pride Week erwartet? Hier schlüsseln wir einige der wichtigsten Ereignisse auf:

Pride-Nacht

Diese Veranstaltung eröffnet offiziell die Hamburg Pride-Woche am 29. Juli im Park Café Schöne Aussichten, wo ein Abend voller Musik, Diskussion und Comedy stattfinden wird.

Stolzes Haus

Als fester Bestandteil der Pride Week in Hamburg wird das Pride House am 30. Juli und 3. August seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen. Das Gebäude in der Rostocker Straße 7 in St. Georg ist während der Pride Week Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Veranstaltungen, die von Diskussionen und Vorträgen bis hin zu Workshops reichen, die die Bedeutung der Geschlechtergleichheit auf der ganzen Welt hervorheben.

Pride-Parade

Der Höhepunkt der Hamburg Pride Week, die Pride Parade, lockt über 15.000 Teilnehmer an, die zusammenkommen, um unter dem Beifall einer liebevollen Menschenmenge durch die Stadt zu marschieren. Von der Langen Reihe im LGBT-Hotspot St. Georg endet der Umzug am Neuen Jungfernstieg und geht in das Straßenfest über.

Das CSD-Straßenfestl

Das CSD Street Festival, eine riesige Open-Air-Party auf dem Ballindamm, beginnt am 4. August und dauert bis zum 6. August und markiert das Ende der farbenfrohen Pride Week. Entlang des Boulevards sind mehrere Bühnen sowie Stände mit Informationen und Essen aufgebaut.

Foto: © Martin Stiewe, mit freundlicher Genehmigung von Hamburg Pride





Teilnahme an der Hamburg Pride Week 2023

Machen Sie sich bereit, Ihre Pride-Ausrüstung für die Hamburg Pride Week herauszuholen! Da sowohl bei der Pride Parade als auch beim CSD Street Festival sehr viel los sein wird, empfehlen wir Ihnen, Ihre Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Voraus zu planen.

Alle Einzelheiten und mehr finden Sie auf der offiziellen Website der Hamburg Pride Week.

Daumenfoto: © Martin Stiewe, mit freundlicher Genehmigung von Hamburg Pride