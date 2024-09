40.000 mensen uit 100 landen woonden het internationale evenement „WindEnergy“ in Hamburg bij. Waar de aandacht uitgaat, is een meer prominente Redner per videodazu.

In de Messehallen am Dammtor hat am Dienstagvormittag is de internationale Windenergiebeurs WindEnergy van start gegaan. Minister van Economische Zaken Robert Habeck (Grüne) zal dit tijdens de video graag met u bespreken. Een andere toespraak van Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) is nog beschikbaar. Der Veranstalter erwartet zu der Fachmesse 1600 ausstellende Unternehmen uit 40 Ländern en etwa 40.000 Besucher uit ungefähr 100 Ländern.

Federaal minister van Economische Zaken Habeck spreekt over de implementatie

Schwerpunkte der Messe sinds andere Anlagentechnik, Digitalisierung en Finanzierung. De Teilnehmer sprak over de Beliefung der Anlagen, de Einsatz Künstlicher Intelligenz en de Versicherung von Offshore-Projekten.

Vertreten sind Planer, Hersteller, Zulieferer, Finanzierer, Betreiber en Dienstleister uit de Onshore- en Offshore-Branche. De Veranstalter ist Hamburg Messe en Congress, de Unternehmen zijn een Tochtergesellschaft Hamburgs. (dpa/mp)