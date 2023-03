In de belangrijkste kathedraal in de Noord-Duitse stad Hamburg is zondag een dienst gehouden voor de slachtoffers van een dodelijke schietpartij op een centrum van Jehova’s Getuigen tien dagen eerder.

Op 9 maart schoot een 35-jarig voormalig lid van de gemeente, volgens Duitse privacynormen alleen geïdentificeerd als Philipp F, zes volwassenen dood en doodde ook een ongeboren kind. De schutter pleegde vervolgens zelfmoord toen de politie de achtervolging inzette.

De aanwezigen drongen er op aan niet toe te geven aan cynisme

Tijdens de oecumenische dienst van zondag riep de katholieke aartsbisschop Stefan Hesse de aanwezigen in de Sint-Pietersbasiliek in Hamburg op om de hoop op een vreedzamere wereld niet op te geven.

“Hoe onoverkomelijker de moeilijkheden en hoe somberder de vooruitzichten op veiligheid en vrede lijken, hoe dringender onze gebeden moeten zijn en hoe meer we samen moeten staan ​​in deze stad”, zei Hesse.

In haar preek bracht de protestantse bisschop Kirsten Fehrs hulde aan de inzet van politieagenten, reddingswerkers en aalmoezeniers die reageerden op de schietpartijen.

“Voor mij was God aanwezig – in jou, die wonden verzorgde, de doden herstelde, de bange, geruststellende buren omhelsde”, zei Fehrs tegen de aanwezigen.

De eerste burgemeester van Hamburg, Peter Tschentscher, de voorzitter van het stadsparlement Carola Veit en politiechef Ralf Martin Meyer namen ook deel aan de dienst.

Jehovah’s Getuigen erkenden hun steun, maar bleven weg

Vertegenwoordigers van Jehovah’s Getuigen, die geen dialoog aangaan met andere religieuze gemeenschappen, waren niet aanwezig.

Maar de groep betuigde in een brief wel het medeleven van Hamburgse medebewoners.

De herdenkingsdienst werd georganiseerd door de katholieke en protestantse kerken en de Vereniging van Christelijke Kerken, die bevestigden dat het de eigen herdenking van de gemeenschap niet kon en wilde vervangen.

De Jehovah’s Getuigen zijn van plan om komend weekend hun eigen herdenkingsdienst te houden in overeenstemming met hun overtuigingen.

Zeven mensen kwamen om het leven toen een man het vuur opende in het centrum van Jehova’s Getuigen in Hamburg Afbeelding: Markus Schreiber/AP/foto alliantie

De tekortkomingen van de autoriteiten met betrekking tot de schutter zijn onthuld

De Hamburgse autoriteiten zijn bekritiseerd omdat ze niet grondig genoeg hebben gereageerd op een anonieme tip over de schutter en zijn mogelijke psychologische problemen.

Lokale wapenautoriteiten brachten een onaangekondigd bezoek aan het huis van Philip F, maar vonden geen reden om zijn wapen, waarvoor hij een vergunning had als geregistreerd jager, in beslag te nemen.

Duitse media meldden vorige week dat de tip ook verwees naar een boek dat de schutter in december 2022 had uitgebracht.

Autoriteiten hadden moeite om de tekst te vinden, ook al was deze in eigen beheer gepubliceerd op Amazon en was er een link naar zowel de website van de schutter als zijn LinkedIn-pagina.

Het boek is bijna 300 pagina’s lang en zou kunnen worden gezien als zijn rechtvaardiging voor de schietpartijen, aangezien hij op een gegeven moment schreef dat massamoord namens God legitiem was. De tekst bevat ook verschillende antisemitische uitspraken en stelt dat Adolf Hitler een instrument van Christus was.

Philip F. had de Jehova’s Getuigen zo’n anderhalf jaar geleden op slechte voet verlaten.

Volgens het Evangelisch Centraal Bureau voor Vragen over Wereldbeschouwing is de leer van de gemeenschap gebaseerd op een letterlijke interpretatie van bijbelteksten.

Centraal staat de verwachting van het naderende einde van de wereld, waarin zogenaamd alleen bijzonder vrome mensen overleven.

Critici beschuldigen de religieuze groepering ervan blinde gehoorzaamheid van haar volgelingen te verwachten en geen ruimte te laten voor tegenwerpingen.

Drop-outs geven vaak aan dat het erg moeilijk is om de gemeenschap te verlaten.

mm/msh (dpa, epd)

