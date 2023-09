Hamburg: Feuerwehr löscht Silobrand – Polizei ermittelt

Größerer Feuerwehreinsatz in Wilhelmsburg: Am Samstagabend ist vor einem Silo in der Trettaustraße ein Feuer ausgebrochen.

Flammen schlugen aus der Fassade hoch und drohten auf das gesamte Silo überzugreifen. Augenzeugen riefen gegen 20:30 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie einen Knall gehört und anschließend helles Feuer gesehen hatten.

35 Beamte im Einsatz bei Brand in Wilhelmsburg

Rettungskräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle, waren aber noch mit dem Löschen beschäftigt, da sie verhindern wollten, dass sich der Brand an anderer Stelle erneut entzündete. Insgesamt waren 35 Beamte im Einsatz. „Niemand wurde verletzt“, sagte ein Sprecher.

Nach ersten Erkenntnissen waren Kabelleitungen an der Fassade in Brand geraten. Es ist noch unklar, ob es sich um einen Kurzschluss handelte oder ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet. (dg)