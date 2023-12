Hamburg: Falsche Polizisten entlarvt – Betrüger müssen inhaftiert werden

Die Masche ist schlimm: Älteren Menschen wird vorgegaukelt, dass es eine Einbrecherbande auf ihr Vermögen zu Hause abgesehen hat und angebliche Polizisten am Ende Geld und Schmuck „zur Sicherheit“ mitnehmen. Nun wurden dafür drei Männer verurteilt.

Weil sie als Scheinpolizisten mehrere ältere Menschen um viel Geld betrogen hatten, wurden vor dem Hamburger Landgericht drei Männer zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Am Dienstag verhängte das Gericht Strafen von zehn Monaten auf Bewährung, zwei Jahren und fünf Monaten sowie zwei Jahren und sechs Monaten.

Falsche Polizisten haben 460.000 Euro gestohlen

Den Opfern wurde am Telefon von mutmaßlichen Polizisten mitgeteilt, dass ihr Geld und ihre Wertsachen durch eine Einbrecherbande in Gefahr seien. „Sicherheitshalber“ sollten sie der Polizei Bargeld und Schmuck übergeben. In drei Fällen kamen Beträge von knapp 460.000 Euro zusammen.

Die Angeklagten haben das Geld entweder als falsche Polizisten abgeholt oder zumindest die Geldeintreiber vertrieben. „Sie waren tatsächlich Teil dieser Betrugsmaschinerie“, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrem Urteil. Die drei Männer im Alter von 25, 26 und 27 Jahren wurden wegen Betrugs und teilweise auch wegen Beihilfe und Amtsübernahme verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)