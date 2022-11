Hamburg – Die WM steht vor der Tür und wird wieder etwas ganz Besonderes

Zwischen WM-Euphorie und Katar-Boykott. Das Turnier findet nicht nur erstmals im Winter statt, sondern auch im Wüstenstaat Katar, der traditionell wenig mit Profifußball zu tun hat. Auch im November und Dezember herrschen ungünstige klimatische Bedingungen für den Hochleistungssport. Doch das Turnier wird aus anderen Gründen kritisiert – Menschenrechte, Sklaverei und Pressefreiheit sind die wichtigsten Stichworte. Aber hält das die Deutschen davon ab, ihrem Lieblingssport nachzugehen? Und wie viel Wissen ist über die Kritikpunkte vorhanden? Das Marktforschungsinstitut Appinio hat in einer repräsentativen Studie (nach Alter und Geschlecht) 1.000 Deutsche befragt.

Jubeln: Auf der Couch, vor Ort oder im Kollektiv?

Mehr als vier von zehn Befragten (42 Prozent) freuen sich auf die bevorstehende WM. Aber nur etwas weniger Befragte (40 Prozent) freuen sich nicht auf das Mega-Event in Katar. Jeder dritte Stamm-Fußballfan (35 Prozent) ist sich noch nicht sicher, ob er sich auf die diesjährige WM als Event freuen soll.

Der Flug in den Nahen Osten nach Doha, der Hauptstadt von Katar, würde von Deutschland aus mindestens sechs Stunden dauern. Fast jeder Siebte (13 Prozent) will die weite Anreise auf sich nehmen, um WM-Spiele live vor Ort zu erleben. Die deutliche Mehrheit der Zuschauer (63 Prozent) verfolgt die Spiele am liebsten bequem von zu Hause aus, gerne auch mit Freunden. Public Viewing, wie es bei vergangenen WMs beliebt war, hat nur jeder Fünfte (21 Prozent) im Sinn. Auch immer mehr Städte kündigen an, keine Public-Viewing-Veranstaltungen durchführen zu wollen. Die Mehrheit der Befragten (71 Prozent) begrüßt diese Entscheidung.

Boykottaufrufe finden viel Unterstützung

Die überwiegende Mehrheit (86 Prozent) schaute sich die WM 2014 in Brasilien oder die WM 2018 in Russland an. Jeder Fünfte (21 Prozent) unter ihnen möchte diesmal seltener oder gar nicht einschalten. Doch zwei Drittel der WM-Zuschauer (62 Prozent) werden das Mega-Event in diesem Jahr boykottieren. Denn die meisten Befragten haben gemerkt, dass bei Turnier und Organisation nicht alles rund läuft. Mehr als zwei Drittel sehen die systematische menschenverachtende Behandlung von Gastarbeitern als Hauptkritikpunkt (68 Prozent) an der WM. Auch die eingeschränkte Pressefreiheit und die Diskriminierung von People of Color und Menschen aus der LGBTQI+ Community werden öffentlich an den Pranger gestellt. Drei von vier Befragten (77 Prozent) sind diese Kritikpunkte bekannt. Ähnlich viele (73 Prozent) nahmen die Boykottaufrufe aus allen möglichen Richtungen wahr. Fast die Hälfte (42 Prozent) kann diese Aufrufe auch verstehen und unterstützen – bei Frauen mehr als bei Männern (44 vs. 40 Prozent).

Bei der Kritik hingegen sieht die Mehrheit der Deutschen (60 Prozent) die teilnehmenden Profisportler in der Verantwortung. Ebenso werden Sponsoren (53 Prozent) aufgefordert, ihren Einfluss für Kritik geltend zu machen – ebenso wie die Medien (51 Prozent), die breite Öffentlichkeit selbst (48 Prozent) und die Politik (45 Prozent).

Kritik ja, Verzicht nein

Doch sind Kritik und Boykottaufrufe berechtigte Gründe, auf das Fernsehen zu verzichten? Fast vier von zehn Befragten (38 Prozent) wollen das Sportturnier trotz aller Skandale aufmerksam verfolgen, mehr als jeder Vierte (27 Prozent) will sporadisch einschalten. Von den wenigen Befragten, die Spiele live vor Ort verfolgen (13 Prozent), ist der Mehrheit derjenigen, die ins Stadion gehen (82 Prozent), die Kritik an Katar durchaus bewusst. Immerhin will jeder Fünfte (21 Prozent) die WM in Katar gar nicht anschauen – darunter mehr als doppelt so viele Frauen (29 Prozent) wie Männer (13 Prozent). Auch mehr als jeder Dritte (38 Prozent) der bisherigen WM-Zuschauer (86 Prozent) will die WM in Katar bewusst boykottieren.

Fakten über Fußball Deutschland

Deutschland ist ein Fußballland. Nichts wirklich Neues! Aber die Umfrage von Appinio ergab noch mehr:

