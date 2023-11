Hamas wird beschuldigt, menschliche Schutzschilde zu verwenden

Die Palästinensische Autonomiebehörde sei bereit, den Gazastreifen nach dem Krieg zu regieren, wenn sich die Vereinigten Staaten einer Zwei-Staaten-Lösung zur Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts verpflichten, sagte ein Spitzenbeamter der Palästinensischen Befreiungsorganisation der New York Times.

Hussein al-Sheikh, der Generalsekretär der PLO, sagte, er habe Außenminister Antony Blinken letzte Woche gesagt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde ein umfassendes politisches Abkommen anstrebe, das den Gazastreifen, das Westjordanland und Ostjerusalem umfassen würde. Al-Sheikh sagte, die palästinensischen Führer glauben, dass die Biden-Regierung in der Lage sei, Israel zum Mitmachen zu zwingen.

US-Beamte sagen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde, die das Westjordanland regiert, nach der Zerstörung der Hamas eine zentrale Rolle in Gaza spielen muss. Hamas regiert Gaza seit 2007.

Al-Sheikh warnte, dass Gaza ohne eine umfassende Initiative der USA nach dem Krieg „ein fruchtbarer Boden für Radikalismus“ wäre.

US-Kampfflugzeuge greifen Syrien an:Schlagen Sie als Reaktion auf Angriffe die Einrichtung der Miliz an

Entwicklungen:

∎ Ein israelisches Kampfflugzeug tötete Ibrahim Abu-Maghsib, den Chef der Panzerabwehrraketeneinheit der Hamas, teilte das israelische Militär mit. Maghsib leitete und führte zahlreiche Abschüsse von Panzerabwehrraketen gegen israelische Zivilisten und Soldaten durch, teilte das Militär mit.

∎ Nach Angaben Israels seien seit Beginn der Bodenoffensive vor zwei Wochen 32 seiner Soldaten in Gaza getötet worden.

∎ Schätzungsweise 250.000 Israelis mussten aus Gemeinden in der Nähe von Gaza und auch im Libanon evakuieren, wo es zu Zusammenstößen zwischen israelischen Streitkräften und Hisbollah-Kämpfern kam.

∎ Westliche und arabische Beamte trafen sich am Donnerstag in Paris, um Möglichkeiten zu diskutieren, den Zivilisten in Gaza mehr Hilfe zu leisten. Die Gespräche finden einen Tag statt, nachdem die Gruppe der Sieben Demokratien die ungehinderte Lieferung von Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff sowie humanitäre Kampfpausen gefordert hat.

Ein Deal zur Freilassung einiger Geiseln könnte in der Nähe sein

Vermittler näherten sich einer möglichen Einigung über einen dreitägigen Waffenstillstand im Gegenzug für die Freilassung von etwa einem Dutzend von der Hamas festgehaltenen Geiseln, sagten zwei ägyptische Beamte, ein UN-Beamter und ein westlicher Diplomat gegenüber Associated Press. Das Abkommen würde auch die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen zum ersten Mal seit Kriegsbeginn ermöglichen.

Es wird angenommen, dass die Militanten etwa 240 Geiseln festhalten, die meisten davon Israelis. Sie wurden am 7. Oktober beschlagnahmt, als Militante die Grenze zum Gazastreifen überquerten und durch israelische Gemeinden wüteten, wobei 1.400 Menschen getötet und Tausende weitere verletzt wurden. Dies löste einen israelischen Vorstoß zur Zerschlagung der Hamas aus, wobei die daraus resultierenden Angriffe nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza für mehr als 10.000 palästinensische Todesopfer verantwortlich gemacht wurden.

Israel nähert sich einem Krankenhaus, in dem sich angeblich Hamas-Führer verstecken

Israelische Angriffe erschütterten am Donnerstag Gaza-Stadt, während Bodentruppen mit Hamas-Kämpfern in der Nähe eines Krankenhauses zusammenstießen, in dem nach Angaben der Israelis palästinensische Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ eingesetzt würden. Das israelische Militär, das wegen seiner unerbittlichen Zerstörung von Gaza mit weltweiter Gegenreaktion konfrontiert war, warf der Hamas Ausbeutung vor Krankenhäuser, Krankenwagen, Kliniken, Moscheen und Schulen, um Militante und Waffen zu verstecken. Israelische Streitkräfte näherten sich Gazas größtem Krankenhaus, Shifa, wo Berichten zufolge Zehntausende palästinensische Zivilisten zusammen mit Patienten Zuflucht suchen.

Berichten zufolge sagte ein von Israel gefangener Militanter, dass Krankenwagen für den Transport „wichtiger Personen“ wie Hamas-Kommandeure eingesetzt wurden, weil „die Juden keine Krankenwagen angreifen“, so eine Übersetzung der Times of Israel.

„Die meisten hochrangigen politischen und militärischen Hamas-Funktionäre verstecken sich in den Krankenhäusern, insbesondere im Shifa-Krankenhaus“, sagte das israelische Militär in einer Erklärung. „Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Terrororganisation Hamas zivile Infrastruktur ausnutzt und Zivilisten als menschliche Schutzschilde nutzt.“

Deutsche Staats- und Regierungschefs geloben, den „beschämenden“ Anstieg des gewalttätigen Antisemitismus zu bekämpfen

Bundeskanzler Olaf Scholz beging den 85. Jahrestag der von den Nazis angeheizten Unruhen in der Kristallnacht, bei denen mehr als 100 Juden ums Leben kamen, indem er am Donnerstag versprach, die deutschen Juden vor einem „beschämenden“ Aufschwung des Antisemitismus zu schützen. In der „Kristallnacht“, die später als „Nacht des zerbrochenen Glases“ bekannt wurde, brannten zahlreiche Synagogen nieder, Hunderte jüdischer Geschäfte wurden zerstört und Häuser wurden geplündert.

Deutschland hat, wie viele andere Länder auch, seit dem Ausbruch des Gazastreifens einen Anstieg antisemitischer Gewalt erlebt. Scholz nahm an einer Gedenkveranstaltung in der Berliner Beth-Zion-Synagoge teil, die letzten Monat bei einem gescheiterten Brandanschlag angegriffen wurde. Deutschlands „Nie wieder“-Versprechen nach dem Zweiten Weltkrieg bedeute, dass das Land jüdische Institutionen und Gemeinden schützen müsse, sagte er.

„Heute Abend vor 100 Jahren begann in München der Hitler-Putsch“, schrieb Scholz in den sozialen Medien. „Unsere Lektion: Wir müssen unsere Demokratie schützen und verteidigen gegen jeden, der sie untergraben will. Das gilt für jeden Einzelnen von uns und gerade in diesen Tagen.“

Beitrag: The Associated Press