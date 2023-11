Hamas-Terrorist gibt zu, bei dem Massaker am 7. Oktober Frauen und Kinder getötet zu haben

Nachricht

Israelkrieg 2023





Einem neuen Interviewvideo zufolge hat ein Hamas-Terrorist in erschütternder Ausführlichkeit seine Rolle bei der Tötung von Frauen und Kindern während des Massakers am 7. Oktober in Israel zugegeben.

Omar Sami Marzuk Abu Rusha, ein Mitglied der Nukhba-Spezialeinheiten der Hamas, wurde in einem am Mittwoch von der israelischen Abteilung für innere Sicherheit veröffentlichten Video gesehen, wie er über seine Morde sprach.

Abu Rusha sagte dem Vernehmungsbeamten, dass er zu den Truppen gehöre, die nach Kfar Aza nahe der Grenze zum Gazastreifen entsandt worden seien und nur ein einziges Ziel verfolgten.

„Unser Ziel war es, zu töten. Wir sollten nicht entführen, sondern nur töten“, sagte er. „Um jeden Menschen zu töten, den wir sehen, und zurückzukommen.“

Während er über seine Rolle bei den Massenmördern berichtete, bei denen mehr als 1.400 Menschen ums Leben kamen, erinnerte Abu Rusha an den erschütternden Moment, als er und seine bewaffneten Kameraden eine Gruppe von Kindern abschlachteten, die sich vor ihnen versteckten.

„Wir überprüften das Haus und hörten die Geräusche kleiner Kinder im sicheren Raum. Wir schossen auf den Sicherheitsraum … bis wir keinen Lärm mehr hörten“, sagte er.

Omar Sami Marzuk Abu Rusha wurde gefangen genommen, nachdem seine Einheit am 7. Oktober im israelischen Kfar Aza Frauen und Kinder ermordet hatte. Shin Bet

Das jüdische Dorf grenzt an Gaza und war eines der vielen, die von der Hamas überfallen wurden. NY Post-Illustration

Hamas-Terroristen haben in Israel mehr als 1.400 Menschen getötet, nachdem sie einen Überraschungsangriff über die Grenze zum Gazastreifen gestartet hatten. Getty Images

Das eindringliche Eingeständnis ist das jüngste, das Israel veröffentlichte, nachdem der jüdische Staat geschworen hatte, die Hamas durch anhaltende Luftangriffe und Bodenangriffe auf Gaza zu zerstören.

Abu Rusha, der in der Ecke eines weißen Raumes neben einer israelischen Flagge saß, sprach über die methodische Art und Weise, wie er und seine Einheit die Bewohner von Kfar Aza überfielen.

„Wir sind in das erste Haus eingezogen. Wir haben es überprüft und es war nichts da“, sagte er. „Hamzeh A-Zarad hat den Außenraum niedergebrannt und in Brand gesteckt.





Hamas-Terroristen feierten, nachdem sie am 7. Oktober einen israelischen Panzer beschlagnahmt und in den jüdischen Staat vorgedrungen waren. Ismael Mohamad/UPI/Shutterstock

„Dann kam jemand mit einem Wasserschlauch in den hinteren Garten hinaus – Abu Ahmed und Hamzeh sahen ihn, schossen auf ihn und töteten ihn“, sagte Abu Rusha über die abscheuliche Falle, die seine Verbündeten aufgestellt hatten.

Die Terroristen wiederholten ihre Aktionen im ganzen Dorf, wobei Abu Rusha sagte, sie hätten auf eine Frau geschossen, die in ihrem Haus Zuflucht gesucht hatte.

„Wir gingen zum dritten Haus. Darin befand sich eine Frau. Hamza hat sie getötet, er hat sie erschossen“, sagte er.

Auf dem Bild waren Überlebende des Angriffs zu sehen, die schluchzend nach ihrer Rettung durch israelisches Personal schluchzten. REUTERS

Ein Auto und ein Kinderwagen wurden in Kfar Aza am Straßenrand zurückgelassen, nachdem die Insassen von Hamas-Terroristen getötet worden waren. Getty Images

Er versicherte dem vernehmenden Beamten, dass die Frau getötet worden sei, obwohl die Terroristen das Haus nie betreten hätten, um nachzusehen.

Nachdem Abu Rusha als nächstes die Kinder im Sicherheitsraum massakriert hatte, sagte er, er und seine Einheit seien in eine Schießerei mit IDF-Soldaten verwickelt worden, bei der die Terroristen Granaten warfen.

Die Kämpfe dauerten nur 10 Minuten, bevor die bewaffneten Männer kapitulierten.

Bewaffnete Hamas-Kämpfer verlassen Kfar Aza, nachdem sie viele Bewohner getötet und Häuser in Brand gesteckt haben. AP

Autos entlang der israelischen Stadt Aschkelon wurden am 7. Oktober durch Raketenbeschuss der Hamas zerstört. ZUMAPRESS.com

Wie der zuvor von Israel interviewte Terrorist sagte Abu Rusha, er sei sich bewusst, dass der Islam die Tötung von Frauen, Kindern und Senioren verbiete, sagte jedoch, dass Nukhba-Offiziere ihnen dennoch den Befehl gegeben hätten, alle zu töten.

Der gefangene Terrorist gab dann zu, dass seine Eltern nicht wussten, dass er Mitglied der Hamas sei.

„Wenn mein Vater mich sieht, wird er mich erschießen“, sagte er. „Er wird mich töten … weil ich diese Taten begangen habe.“

Nachdem den Terroristen am 7. Oktober Bilder und Videos der Brutalität der Hamas gezeigt wurden, sagten sie auch, dass seine Gruppe sich nicht vom IS unterscheide.











