Startpagina Politiek

van: Franziska Schwarz

Drucken Teilen

Weitere zehn Geiseln sollen noch heute Abend freikommen. Kale könnten op mannen tijdens het lassen. Der News-Ticker zum Krieg in Israël.

“Geste” tegen Poetin : De Hamas hebben hun eigen Angaben Russische Geiseln dem Roten Kreuz übergeben

: De Hamas hebben hun eigen Angaben Russische Geiseln dem Roten Kreuz übergeben Netanyahu maakt het duidelijk : Israël werd naar de Krieg gebracht die Hamas “bis zum Ende” versterkte

: Israël werd naar de Krieg gebracht die Hamas “bis zum Ende” versterkte Hamas zullen Russische Geiseln freilassen: Als “Geste” en Wladimir Poetin

zullen freilassen: Als “Geste” en Wladimir Poetin Ze werken hier om informatie en informatie te verstrekken in Israël en in de Gazastrook, van lokale en internationale media en van nationale instanties. Unabhängig überprüfen lassen sich alles Angaben nicht. Ook zijn deze vallen transparant.

Update van 29 november 20:36 uur: Laut dem Sprecher der Israëlische Armee, Daniel Hagari, ist die für heute Abend plantte Freilassung der sechsten Gruppe von zehn Geiseln noch in de Gange, wie de Times of Israel gegen gegen 20 Uhr. “We zullen de problemen van de gemoedsrust nooit het hoofd kunnen bieden”, zegt Hagari. Derzeit befinden seinen Angaben zufolge noch 159 Geiseln im Gazastreifen.

Het Israëlische leger zet zich in voor het welzijn van beide Russische gemeenschappen

Update van 29 november 19:09 uur: De Israëlische strijdkrachten zijn sterk, omdat Hamas zowel Israëlische strijdkrachten zijn met de Russische Staatsburgerschaft als het Rode Kruis in de Gazastrook. „Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden ihnen two Israeli Geiseln übergeben, die nun auf dem Weg nach Israel“, zegt hij Tijden van Israël vanaf hier op uw koers.

Hamas is dankbaar voor de steun van zowel vrouwen als de steun van de Russische president Vladimir Poetin. Weitere zehn israelische Geiseln sollen noch heute Abend dem Roten Kreuz übergeben.

Qatar gibt Details van de Verhandlungen-prijs: Freilassung israelischer Männer könnte bevorstehen

Update van 29 november 18:01 uur: Qatar, de belangrijkste handelaar tussen Hamas en Israël, heeft de details van de huidige rapporten gelezen, wie Tijden van Israël bericht. Na de catastrofes van de ministeries van Buitenlandse Zaken „schreven we tijdens de Terror Group op 7 oktober als Geiseln over de gesprekken over de eenheid van Hamas voor de vrede van de Israëlische mannen.“

Bisher was nur Frauen en Minderjährige Gegenstand der Geiselbefreiung. Nu staat het ook open voor de vrijheid van mannen in de regio van de wereld, zodat het kleine soldaten worden. “Unsere Verhandlungen über Frauen und Kinder nehmen in den Kussionen a vorrangige Stellung ein, aber opensichtlich stroben wir die Freilassung zviler Männer an“, zei een katarischer Ministeriumsprecher gegenüber CNN. Dit geldt ook voor de vrijheid van soldaten.

Israël-nieuws: Hamas hat nach eigenen Angaben Russisch Geiseln dem Roten Kreuz übergeben

Update van 29 november 17:15 uur: Laut der Tijden van Israël Hamas heeft de macht in een kurzen-erklärung met, zoals zwei Geiseln met Russische Staatsbürgerschaft freelassen. Het stel ziet hun rode bloed en is erg blij met hun weg naar Israël. Hamas sprak van een “Geste” van de Russische presidenten Wladimir Poetin. Weitere zehn in Gaza festwaardenne Israelis sollen heute Abend von der Hamas freigelassen waren.

Israëls regeringsleider Netanyahu stelt: De Krieg gegen die Hamas zal worden versterkt “bis zum Ende”

Update van 29 november, 16:11 uurDe Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat er niet wordt onderhandeld over de vredestroepen in Gaza, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat de Israëlische strijdkrachten Hamas zullen versterken. In een laatste video-uitleg zegt Netanyahu alles Tijden van IsraëlDat is wat het hoofdkwartier van de Krieges zou doen om de terreurgroep die in Gaza was ontstaan ​​te ‘elimineren’. Beide massakernen werden vanaf 7 oktober verplaatst naar een huis waar ze zich zouden vestigen en vestigen, omdat de Gazastrook „op geen enkele manier“ en een verbintenis met de staat Israël tot stand zou komen.

„De afgelopen dagen heb ik een paar woorden gehoord: zal Israël de strijd kunnen overleven, waarna de fase van herstel zich zal voortzetten? Mijn antwoord is duidelijk ja”, zegt Netanyahu. “Unter keinen Umständen waren wir diesen Krieg nicht bis zum Ende durchkämpfen.”

40 Geiseln offenbar im Gazastreifen im Krieg in Israel verschwunden – nicht mal die Hamas wit, wo sie sindsdien

Update van 29 november 14:44 uur: Etliche der Hamas-Geiseln sinds aktuell offenbar nicht auffindbar. Sindsdien heb ik nooit meer van Hamas zelf gehoord, meldde de premier van Qatar in de Kriegs in Israël. Ursache kan de betrokkenheid van andere radicale-islamitische groepen vergroten. Meer hints hier: 40 Geiseln im Gazastreifen verschwunden.

Hamas handelt in het Geisel-Deal ‘hart’ met Qatar en Egypte

Update van 29 november 13:03 uur: De Lage Krieg in Israël is compliziert en ook succesvoller – een betere man wordt gedwongen door te gaan met de hulpverlening aan de oorlog, zodat islamistische Hamas: Man “sehr hart” werkt met de Duitsers en Egypte, en zo “ Kompromiss” en wees succesvol door de Feuerpause zu verlängern, zeg Hamas-Sprecher Ghasi Hamad dem Nachrichtensender Al Jazeera heus.

Hamas zal freilassen in Israël-Krieg Russische Geiseln – “Eerbetoon” aan Poetin

Update van 29 november 11.43 uur: Die Hamas zullen Russische Geiseln freilassen – als “Eerbetoon” aan de Russische presidenten Wladimir Poetin. De gevolgen van de terroristische organisatie zijn nu bekend. Hamas Anführer Mussa Abu Marsuk is verantwoordelijk voor de veiligheid van de oorlog in Israël en een radio-omroeporganisatie in Gaza, die verantwoordelijk is voor het voortbestaan ​​van Israël en als gebaar van Poetin. Deze vrouwen zijn zo mooi dat ze vrij zijn van Israël.

Poetin, die actief is in het leger in Oekraïne, heeft de leiding over de jonge G20-Gipfel von der Kritik en is een teken van overval na de Nachbarland van de Nahost-Konflikt übergelenkt.

Was je druk? Wladimir Poetin zal blij zijn met het Wagner-team dat de Republiek Dagestan zal hebben. © IMAGO / ZUMA Draad



Huthi-rebellen nemen de oorlog in Israël over met raketten: er zijn ook Amerikaanse oorlogsinvallen bij betrokken

Update van 29 november 10.30 uur: Sinds het begin van de oorlog in Israël zijn de Huthi-rebellen gedwongen Israël aan te vallen en hoe dan ook aan te vallen. De ministers van de G7-staten hebben de pro-Iraanse Huthi in Jemen in gevangenschap gedwongen en zijn vrij om verder te trekken.

Krieg in Israël: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts Foto’s nemen

Update van 29 november 08:07 uur: 17 von der Radikaslamischen Hamas freigelassene Thaise Geiseln im Krieg in Israël kehren nach offizieellen Angaben am Donnerstag (30. November) in ihr Heimatland zurück. Die Gastarbeiter, die veel tijd in de Gazastrook doorbrachten om feestelijk te zijn, woonden in de hoofdstad Bangkok. Noch 13 andere Thaise Staatsburgers zijn in de strijd tegen Hamas terechtgekomen.

Verhandlungen über nieuwe Verlängerung der Feuerpause im Krieg in Israël

Eerste melding: Tel Aviv/Gaza – De Amerikaanse regering zal blijven samenwerken met Israël, Qatar en de Egyptenaren, zodat zij in de toekomst kunnen overleven. “Als de pausen langer blijven, zullen ze op deze dagen blijven werken, dan zullen ze kunnen blijven werken, en zullen wij daar blijven werken”, zei de communicatiedirecteur van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, aan de dienstag. 28 november).

Krieg in Israël: Hamas gebruikt Amerikaanse troepen in Gaza-Krieg niet als strijdmacht

De VS staan ​​onder dezelfde dreiging van een aanval, aangezien Hamas verantwoordelijk is voor de Amerikaanse Geiseln im Gazastreifen als Druckmittel einsetzt. De inhoud van het US-Präsidialamt jetzt mit. Bij de beoordeling van de VS wordt immers niet zonder rekening gehouden met de Amerikaan in de Gewalt der Hamas.

Geiseln der Hamas im Krieg in Israël: Eine Deutsche wurde freigelassen

Onze dienstdag in Gaza is open voor het publiek. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock ben Abend im Netzwerk X mit. “Bij nieuwe gezinnen worden aan het einde van hun leven angstige dagen doorgebracht”, schrijft de Groene Politiek met een blik op het geluk van de toekomst. “Ik geloof in alles”, zei Baerbock. “Gleichzeitig herinner je je de single befreiung daran, voor wie de slimste Albtraum noch andauert viel.”

Damit is de dag van gratis reizen met de Duitse pas om elf uur waard. Sinds de terroristische aanslag op 7 oktober heeft Hamas ervoor gezorgd dat 240 mensen in de Gazastrook ontheemd zijn geraakt, terwijl 20 mensen in de Duitse Staatsbürgerschaft wonen. (met Nachrichtenagenturmateriaal)