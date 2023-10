Meine Social-Media-Feeds waren voller schlechter Nachrichten aus Israel, aber ein Montags-Tweet des stellvertretenden Bürgermeisters von Jerusalem erschütterte mich heftiger als andere. Darin ging es um eine Krankenschwester aus den Philippinen – die auf dem Foto nur als „Angeline“ identifiziert wurde, deren Lächeln auf dem Foto neben ihrem süßen Namen alle Ehre machte –, die von der Hamas in einem Kibbuz drei Meilen von Gaza entfernt ermordet wurde. Sie hatte sich um eine alte israelische Frau gekümmert, die ebenfalls ermordet wurde. In dem Tweet hieß es, Angeline sei an der Seite ihrer Patientin geblieben, „obwohl sie eine Chance zur Flucht hatte“.