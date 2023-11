Ik maak altijd deel uit van de omgeving van Elon Musk in zijn politieke wereld. Er staan ​​immers wat antisemitische mensen op het podium. Als reactie komt er een einde aan Hamas in de Gazastrook.

Tesla-chef Elon Musk is verantwoordelijk geweest voor de inspanningen van Israël om het radicaal-islamitische Hamas te steunen. “Het is oké”, zei hij tijdens een online gesprek met premier Benjamin Netanyahu. ‚De weinigen die sinds Mord zijn geneutraliseerd.‘ Dit is de bron van de propaganda die zich over de hele wereld verspreidt en die mensen aanmoedigt om volwassen te worden. Dan zal de Gazastrook floreren. Als je gepassioneerd bent, durf je een goede ervaring op te doen, zei Musk.

Muskushoed in de Vergangen Woche een antisemitisch mengsel op het platform X-zugestimmt. Er zijn meer grote klanten bij Walt Disney en Warner Bros. Discovery, die op hun Twitter verschijnen om verder te gaan.

We ontmoeten de presidenten van Israël, Jitzchak Herzog, er zijn dieser Musk en hun ervaringen, het Starlink-communicatiesysteem over Gaza is voltooid. Kritiek op het antisemitisme van de politiek op het X-platform en het bevorderen van de onafhankelijkheid van de samenleving op.

Het hoofd van de regering, Netanyahu, begeleidt Musk aan de grens met de Gazastrook en zal een ontmoeting hebben met de familie Leibstein. Dit zou de oorzaak zijn van hun dood en de vernietiging van hun leven door de Morgen des Massakers op 7 oktober, waarbij de terroristen die naar de Kibbuz waren gedwongen, werden gered.

Als reactie op de aanwezigheid van Musks in Israël zullen zij sterven naar de wil van Hamas en de Gazastrook. Vanwege het feit dat de US-Milliardär „de Ausmaß van de Massaker en de Zerstörungen zijn, die werden verslagen door het volk van Gaza, in de zin van de normen van de Objektivität en Glaubwürdigkeit“, zei de hooggeplaatste Hamas-Vertreter Osama Hamdan in Beiroet. Een Stellungnahme von Musk heeft geen idee.