Palästinensische Militante, die am 7. Oktober Israel angriffen und mehr als 1.400 Menschen töteten, entführten über 200 Zivilisten und Soldaten und brachten sie in den Gazastreifen zurück. Israel hat an Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln teilgenommen und gleichzeitig militärische Anstrengungen unternommen, um die Hamas, die militante Gruppe, die die meisten von ihnen festhält, zu zerschlagen.

Warum hat die Hamas Geiseln genommen?

Dokumente, die aus den Leichen toter Militanter an den Orten der Anschläge vom 7. Oktober geborgen wurden, deuten auf eine bewusste Strategie hin, so viele Menschen wie möglich zu töten, sagten israelische Beamte. Auf Befehlen von Militanten an einen Kibbuz hieß es, „so viele Menschen wie möglich zu töten und Geiseln zu nehmen, bis man weitere Anweisungen erhält“.