Hamas gaf toe – Na angst: 20 gijzelaars arriveerden in Israël

De gewapende vleugel van het radicaal-islamitische Hamas zegt een tweede groep gijzelaars te hebben overgedragen aan het Rode Kruis. Dat maakten de Al-Qassam Brigades zaterdagavond laat in een verklaring bekend.

Het leger zei dat de 17 gijzelaars in Israël waren aangekomen. Het Rode Kruis heeft zaterdag dertien Israëli’s en vier Thaise burgers over de grens naar Egypte gebracht, zei het Israëlische leger ’s avonds. Hamas corrigeerde later de oorspronkelijke informatie over twintig vrijgelaten mensen en sprak ook over vier buitenlanders die waren overgedragen. Het was aanvankelijk onduidelijk of zich ook onder de vrijgelaten Israëli’s bevonden. Na een eerste medisch onderzoek worden ze eerst naar ziekenhuizen in Israël gevlogen. Ze zullen daar ook hun families ontmoeten. Stop op het laatste moment Slechts een paar uur voordat de gijzelaars werden vrijgelaten, stopte Hamas verrassend genoeg een overdracht op het laatste moment. Als reden gaf de terroristische organisatie aan dat Israël in haar ogen een deel van de gijzelingsovereenkomst had geschonden. Israël stelde toen een ultimatum van middernacht. Israël dreigde het offensief in de Gazastrook te hervatten als de door Hamas ontvoerde gijzelaars niet voor middernacht waren vrijgelaten. Israël kondigde aan dat het zich aan de overeenkomst zou houden. Achtergrond Volgens Israëlische informatie hebben Hamas-strijders op 7 oktober 1.200 mensen gedood bij een aanval in Zuid-Israël. Israël lanceerde vervolgens een grootschalige militaire operatie met als doel Hamas te vernietigen. Israël viel de door Hamas gecontroleerde Gazastrook aan vanuit de lucht, ter zee en op de grond. Volgens Palestijnse informatie zijn tot nu toe ruim 14.000 inwoners van het dichtbevolkte, smalle kustgebied omgekomen, waarvan ongeveer 40 procent kinderen. Honderdduizenden ontvluchtten hun huizen en appartementen. Veel mensen maakten nu gebruik van het staakt-het-vuren om in het puin naar waardevolle spullen en andere bezittingen te zoeken.





