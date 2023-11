Bei een Schusswaffenangriff in het westen van Jeruzalem, omdat Israëliërs bezorgd zijn dat drie mensen welkom zullen zijn. Er kwamen echter nog meer mensen om het leven in de Israëlische militaire situatie; zij werden achtergelaten door de Israëlische politie in de Donnerstag. Beide mensen handelen onafhankelijk van ‘twee inwoners uit Oost-Jeruzalem’, die welkom zijn.

Met hulp van Hamas zijn de twee bij de terroristische organisatie betrokken personen ontmaskerd.

Voor de hele VS, Qatar en Egypte als belangrijke buitenlanders tussen Israël en Hamas. Unterdessen fordert Bundespräsident Steinmeier die Freilassung weiterer Geiseln. 29.11.2023 | 01:32 min

Als de angst voor Brüder, die dat krijgt, ziet „een natuurlijk antwort op de beispielosen Verbrechen der Besatzer in Gazastreifen en gegen Kinder in Dschenin“, erkennen dat Hamas de Donnerstag is. In het kader van Hamas staat er een “Eskalation des Widerstands” op

Wie verantwoordelijk is voor de Israëlische Hervormingsdienst Magen David Adom, handelde op dezelfde manier als de Todesopfer voor een 24-jarige vrouw. Om 7.38 uur (Ortszeit, 6.38 uur MEZ) zijn er geen verkeersroutes „één weg met buspersoneel“ in de nieuwe bushalte in Ramot, met bevestiging van de Rettungsdienst. Het politierapport, waaruit beide blijkt dat „de twee soldaten die niet in dienst waren, gewond raakten en tevens soldaten waren die gedwongen in hechtenis moesten worden genomen“.

Deze „twee terroristen“ zaten in een auto, bewapend met een militair voertuig met behulp van het type M16 en een pistool, aldus politiechef Doron Torgeman van Jeruzalem. Zij zorgen voor het vuur dat daarbij hoort. Nadat Israëlische Medienberichtes stemmten die Attentäter aus dem Arabic geprägten Ostteil Jerusalems.

Rund 150 Geiseln sind noch in der Gewalt der radicaal-islamitische Hamas. Over de Verhandlungen noch schwieriger berichtte ZDF-korrespondent Michael Bewerunge vanuit Tel Aviv. 30.11.2023 | 01:09 min

De Rettungsdienst (Regionale Dienst) is verantwoordelijk geweest voor de beoordeling van Israël en zijn banden met Oost-Jeruzalem. Er is geen controlepunt.

