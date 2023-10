Ein solcher Schritt sollte aus Sicherheitsgründen „machbar“ sein, sagte Basem Naim

Die Hamas könne die Geiseln, die sie in Gaza festhält, nicht freilassen, bis das israelische Militär seine Bombenangriffe auf die palästinensische Enklave einstellt, sagte Basem Naim, ein Mitglied des politischen Büros der militanten Gruppe, gegenüber RT während des Besuchs seiner Delegation in Moskau diese Woche.

Naim sagte, die Hamas sei nicht in der Lage gewesen, die notwendigen Informationen über die Identität der Geiseln zu sammeln, die an verschiedenen Orten in der Enklave festgehalten wurden, da Israel ständig Luftangriffe durchführte und die gesamte Kommunikation innerhalb des Gazastreifens unterbrochen wurde.

„Die gefangenen Menschen werden an verschiedenen Orten von verschiedenen Gruppen an verschiedenen Standorten (festgehalten)“ sagte er und fügte das hinzu „Wir (haben) immer einen Waffenstillstand gefordert, um die Möglichkeit zu haben, die benötigten Informationen zu sammeln“ und eine detaillierte Liste der Geiseln erstellen. Der Hamas-Beamte behauptete auch, dass sich einige Personen angeblich in Gewahrsam der Gruppe befänden „sind nicht im Gazastreifen.“

Naim bestätigte, dass die Organisation Fragen zu verschiedenen Personen erhält, die möglicherweise während des Angriffs vom 7. Oktober als Geiseln genommen wurden „vermittelt“ diese Anfragen an „die Menschen vor Ort.“

Er sagte, die Hamas sei vom ersten Tag an bereit gewesen, alle Geiseln freizulassen, könne dies aber erst tun, wenn dies der Fall sei „machbar, auch aus sicherheitstechnischer Sicht.“ Er machte keine Angaben zu den genauen Voraussetzungen, die für die Freilassung der Geiseln erfüllt sein müssten.

Der Beamte erklärte, dass die Militanten „haben ihr Bestes gegeben“ um die Geiseln am Leben zu halten, behauptete jedoch, dass etwa 50 von ihnen bei israelischen Bombardierungen getötet worden sein könnten. „Sie haben Tausende Häuser ohne Vorwarnung bombardiert“ fügte er hinzu und bezog sich dabei auf das israelische Militär.









Naim warnte auch davor, wenn das israelische Militär dies nicht täte „sofort aufhören“ die Kämpfe würden wahrscheinlich „nicht auf die Grenzen Palästinas beschränkt sein.“

„Es wird sich auf die Region und vielleicht sogar darüber hinaus ausdehnen.“ sagte er und erklärte weiter, dass der Konflikt im Wesentlichen politisch sei und mit politischen Mitteln gelöst werden sollte.

Naim warnte auch davor, den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in einen religiösen Konflikt zu verwandeln, da dies Israel gegen die globale muslimische Gemeinschaft aufbringen würde und dazu führen würde „Destabilisierung auf der ganzen Welt.“

Eine Hamas-Delegation traf am 26. Oktober zu Verhandlungen in der russischen Hauptstadt ein. RIA Novosti berichtete, dass das Team von einem weiteren Mitglied des Hamas-Politbüros, Moussa Mohammed Abu Marzouk, geleitet wurde.

Am Freitag sagte Marzouk, er habe eine Liste russischer Staatsbürger erhalten, die angeblich von der Hamas in Gaza festgehalten werden, so die Zeitung. Er erklärte, die Gruppe werde der Liste größte Aufmerksamkeit schenken und gründlich nach diesen Personen suchen. „Es ist schwer, aber wir suchen (nach ihnen)“ er sagte.

Die Delegation sagte auch, dass die Hamas den Anfragen Russlands größere Aufmerksamkeit schenken werde und lobte gleichzeitig Moskaus konstruktive Haltung gegenüber der anhaltenden Eskalation.