Hamas-Aktivist prahlt in einem von IDF belauschten Anruf damit, dass er „mit jedem Krankenwagen abreisen kann“.

Die israelischen Streitkräfte und der Sicherheitsdienst Shin Bet haben am Mittwoch weitere Beweise für den Einsatz von Krankenwagen durch die Hamas zur Durchführung ihrer Operationen veröffentlicht, darunter Aufnahmen eines abgehörten Telefongesprächs und der Verhöre von Terroristen, die am Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren.

In dem vom Militär abgefangenen und freigegebenen Anruf ist zu hören, wie ein offenbarer Aktivist der Terrorgruppe mit einem Mann aus Gaza spricht und sagt, er könne „mit jedem Krankenwagen abreisen“, den er wolle.

Der Mann aus Gaza bietet an, ihm einen Krankenwagen zu schicken, wenn er einen möchte, woraufhin ihm der Hamas-Aktivist versichert, dass „es Krankenwagen gibt, die hinfahren und zurückkommen.“ Ich kann mit jedem Krankenwagen fahren.“

Der Kontext des Anrufs war unklar.

Holen Sie sich die Tagesausgabe der Times of Israel

per E-Mail und verpassen Sie nie unsere Top-Storys Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie den Bedingungen zu

Die E-Mail-Adresse ist ungültig oder fehlt

Bitte versuche es erneut.





Die E-Mail-Adresse ist ungültig oder fehlt

Bitte versuche es erneut.



Der Shin Bet veröffentlichte außerdem Auszüge aus der Befragung mehrerer Hamas-Mitglieder, die am Angriff vom 7. Oktober beteiligt waren und gefangen genommen wurden, in denen die Ausbeutung der medizinischen und zivilen Infrastruktur durch die Gruppe beschrieben wird.

„Al-Qassam verfügt über eigene Krankenwagen, von denen einige auf dem Militärstützpunkt stationiert sind. Das Aussehen der Krankenwagen ähnelt dem der zivilen Krankenwagen, so dass sie keinen Verdacht erregen oder von Israel bombardiert werden“, sagte ein Hamas-Terrorist.

Ein anderer Hamas-Terrorist sagte: „Während des Kampfes werden die Krankenwagen unter anderem zur Evakuierung von Kämpfern, Kommandanten und Aktivisten eingesetzt.“ Sie transportieren darin auch Lebensmittel, Fracht und Waffen, weil das die sicherste Art ist, sie zu transportieren.“

Ein Terrorist sagte, der Einsatz von Krankenwagen sei nützlich, um „wichtige Leute“ wie Kommandeure zu transportieren, weil „die Juden keine Krankenwagen angreifen“.

Ein gefangener Terrorist erinnerte sich auch daran, dass ein Hamas-Kommandeur sie während ihrer Ausbildung zum Krankenwagenführer gefragt habe, ob sie auf Geheiß der Terrorgruppe in ein Kampfgebiet fahren würden.

„Die meisten Jungs antworteten mit ‚Nein‘.“ Einen Krankenwagen gefährden und mich selbst gefährden? Auf keinen Fall, ich würde nicht hingehen. Seine Antwort war: ‚Nein, Sie müssen gehen‘“, sagte der gefangene Terrorist und fügte hinzu, dass der Krankenwagen zum Transport derjenigen mit Waffen oder derjenigen, die einen Soldaten aus Israel entführt haben, eingesetzt werden müsse.

Er sagte, der Einsatz eines Krankenwagens diene dazu, „Verdacht zu vermeiden … damit sie nicht explodieren, Bombe.“

Ein anderer gefangener Terrorist sagte, dass eine Einrichtung unter einer Schule zur Aufbewahrung „wichtiger Dinge wie Waffen, Raketen, Waffenmagazine, also der wichtigen Dinge und meiner Meinung nach den wichtigen entführten Menschen“ genutzt wurde, und fügte hinzu, dass ein solcher Ort weniger verdächtig sei , und würde es vermeiden, bombardiert zu werden.

Während des Verhörs bestätigten Aktivisten, dass Hamas-Mitglieder sich in Krankenhäusern und Einrichtungen der Vereinten Nationen versteckten, wobei sie insbesondere das Shifa-Krankenhaus, das größte Krankenhaus in Gaza, hervorhoben.

„Zum Beispiel gibt es in Shifa (Krankenhaus) ein Kellergeschoss, sie könnten im Keller sein. „Shifa ist ein großer Ort, kein kleines Krankenhaus, sie verstecken sich dort“, sagte ein Terrorist und fügte hinzu, dass es von den höchsten Hamas-Funktionären genutzt wurde.

Ein anderer Terrorist gestand, dass Sprengfallen in Gebäuden und Minen entlang von Straßen in einem bestimmten Gebiet über Elektrokabel mit einer Moschee und einer kleinen Klinik verbunden seien. Der Agent sagte, wenn sie aufgrund des Drucks nicht explodierten, aktivierten die Terroristen die Sprengstoffe manuell von diesen Stellen aus.

Ein Beispiel für den Missbrauch von Krankenwagen wurde am Freitag aufgedeckt, als die IDF behauptete, sie habe in der Nähe eines Kampfgebiets einen Krankenwagen angefahren, von dem es hieß, er sei von einer Hamas-Zelle benutzt worden. Krankenhausdirektoren von drei Krankenhäusern gaben an, dass die Streiks genau zu dem Zeitpunkt erfolgten, als das Personal versuchte, Verwundete in den Süden zu evakuieren.

Darüber hinaus beschuldigte ein hochrangiger Vertreter der Biden-Regierung die Hamas, versucht zu haben, ihre Kämpfer mit Krankenwagen, die Anfang letzter Woche Dutzende verwundete Palästinenser nach Ägypten evakuierten, aus Gaza herauszuschmuggeln.

Der arabischsprachige IDF-Sprecher Avichay Adraee gab am Mittwoch bekannt, dass sich ein Hamas-Kommandant, Ahmed Siam, im Ranteesi-Fachkrankenhaus in Gaza-Stadt versteckt und 1.000 Menschen aus dem Zentrum an der Evakuierung gehindert habe.

Adraee warf ihm vor, „Vertriebene und Patienten im Ranteesi-Krankenhaus als menschliche Schutzschilde zu nutzen und sie zu gefährden“.

Das Militär hat im Laufe der Jahre und während des gesamten aktuellen Krieges umfangreiche Beweise dafür geliefert, dass die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzt. Schulen, Moscheen, Spielplätze, Krankenhäuser und Wohnungen wurden als Raketenabschussplätze und zum Verstecken von Waffen, Kommandoposten und Tunneln genutzt.

Nach Angaben der IDF liegt das Shifa-Krankenhaus, das größte Krankenhaus im Gazastreifen, über einem Tunnelnetz, das als Hauptoperationsbasis der Hamas dient.

Indonesien wies am Dienstag eine weitere Behauptung der IDF zurück, dass ein Krankenhaus, das in Gaza mit Mitteln von Jakarta gebaut wurde, auf einem Netzwerk von Hamas-Tunneln liege und sich in der Nähe einer Abschussrampe für Raketenangriffe befinde.

Die IDF hat die Bewohner im Norden des Gazastreifens – wo das Militär derzeit seine Bemühungen zur Zerschlagung der Hamas konzentriert – aufgefordert, über einen ausgewiesenen humanitären Korridor nach Süden zu evakuieren.

Doch obwohl viele Tausende diesen Aufrufen gefolgt sind, bleiben Zehntausende palästinensischer Zivilisten im Kampfgebiet, viele davon suchen Schutz in Krankenhäusern oder UN-Schulen. Einige sagten, sie seien aufgrund der schrecklichen humanitären Bedingungen in der Evakuierungszone und der anhaltenden israelischen Luftangriffe im Gazastreifen, einschließlich des Südens, davon abgehalten worden, nach Süden zu ziehen.

Israel hat der Hamas vorgeworfen, dass sie versucht, Zivilisten im nördlichen Teil des Gazastreifens festzuhalten, um sie als menschliche Schutzschilde zu nutzen.

Palästinenser, die aus Gaza-Stadt in Richtung Süden fliehen, gehen am 8. November 2023 auf einer Straße. (MOHAMMED ABED / AFP)

Die Hamas hat der IDF vorgeworfen, auf Konvois der Evakuierenden geschossen oder sie angegriffen zu haben, eine Anschuldigung, die Israel energisch zurückgewiesen hat. Stattdessen hat die IDF Beweise dafür vorgelegt, dass Hamas-Aktivisten versuchen, Zivilisten daran zu hindern, nach Süden zu ziehen, indem sie Straßensperren errichten und angeblich sogar auf Konvois schießen.

Der Krieg brach aus, als die Hamas einen Schockangriff startete, bei dem etwa 1.400 Menschen getötet und Tausende – hauptsächlich Zivilisten – verletzt wurden und mindestens 240 Männer, Frauen und Kinder als Geiseln nach Gaza gebracht wurden. Israel hat geschworen, die Hamas zu zerstören und sie im Gazastreifen von der Macht zu entfernen, musste aber auch mit Raketenbeschuss aus dem Libanon und tödlichen Angriffen entlang seiner Grenze zu diesem Land kämpfen.

Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden seit dem 7. Oktober mehr als 10.000 Menschen in der Küstenenklave getötet. Diese Zahl kann jedoch nicht unabhängig überprüft werden und umfasst vermutlich Mitglieder der Terrororganisation sowie Zivilisten, die durch Fehlschüsse getötet wurden Raketen, die innerhalb des Streifens einschlugen.

Mitarbeiter der Times of Israel haben zu diesem Bericht beigetragen.