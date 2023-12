Halve finale “The Voice”: Met IHR mocht Kool Savas rechtstreeks de studio in… | Unterhaltung

Hier zullen we snelle vertragingen oplopen.

Halve finale bij “The Voice of Germany”! Tijdens de liveshow konden wij ook aanwezig zijn bij het evenement: Van de 13 talentvolle talenten willen wij ons graag vermaken tijdens de laatste week van de titelstrijd. Een extra coachingsessie voor Rapper Kool Savas (48). De winnaars van ‘The Voice Rap’ durfden het aan om de halve finales te halen, ook al durfden ze dat bij de andere optredens ook wel.

Voor alle coaches Bill en Tom Kaulitz (34) waren er veel mooie dingen: ze konden hun talenten vinden in de halve finales, waaronder vier talenten van Shirin David (28) en twee talenten van Ronan Keating (46) . Vooral Giovanni Zarrella (45) was diepbedroefd – en zijn team stond nu kandidaat aan de start.

Bill en Tom zeggen blij: „Als we niet gelukkig zijn, zullen we allemaal plezier hebben met ons team alleen in de finale.“

Naomi, Malou, Joel, Marc, Niclas van het team van Bill en Tom Kaulitz bundelen hun krachten op het podium Foto: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Bij Live-Performances gaat het om de kleine Sticheleien van Coaches. Kool Savas was trots op zijn talent en zijn talent als kandidaat in zijn atelier. Deze laatste scheidingen aan het einde waren nog geen extra uitzondering: deze bestanden waren verder anders dan ze er uitzagen.

Sticheleien tussen Ronan en Bill

Talent Naomi (20) uit „Team Toll“ van Bill en Tom Kaulitz zong het nummer „Fragen Fragen Fragen“ van Marlon en vroeg om feedback van Bill: „Je bent echt onvergetelijk! Dus een goed humeur, met dat nummer – dat is niet een kortstondig moment.“ Moderator Thore Schölermann (39) had een vraag over zijn gedachten en gevoelens over de kandidaat: „Was het Traum-Wunsch-Song?“ begeistert gewesen en ommentierte nur: “Frag nicht.”

The Song heeft Bill en Tom uitgepraat en gezegd dat Ronan Keating geen kritiek heeft gekregen: „Naomi is fantastisch. Er is een grote kans dat dit gebeurt. Ich glaube, das ist der Song. Je bent een artiest, die op zichzelf kan worden uitgevoerd door het nummer… Ze kunnen beter zijn.

Alle talenten treden samen met ex-kandidaat Michael Schulte op het podium Foto: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Bill antwoordde scherp: ‚Dass Ronan wilde nog steeds dat we zouden schieten, of? Hätte man ja, niet erwartet, dat was Negatives kommt!” Shirin David sprong voor zijn coaching-Kontrahenten Bill in die Bresche en schob Ronans Kritik op Verstandnisprobleme: “Vielleicht liegt es an der Sprache. Ik heb het liedje nog niet gehoord, maar ik ben het vergeten!“

Job-Angebot voor Finja

Dus de man “Lila Clouds” van Marteria hoorde het niet! Shirin’s Talent Finja (21) zette zijn keyboard en zijn macht in met zijn rapnummer en een gemixte ballade. Shirin was erg dankbaar voor zijn opmerkingen over de Schützling: “Ze zijn van de vrouwen, maar ze hebben niet het perfecte pakket in huis. Als laatste wachten de Leute. Finja ist der beste Beweis dafür, dass du nur dieses rohe Talent moet worden erkend.”

Finja hat is Kool Savas met de versie van „Lila Wolken“ angetan Foto: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Spring direct in je relatie met jou – je kunt elkaar zien in je Coach-College: „Savas, je bent nog steeds een Riesen-Fan van echt mooie Frauenstimmen in the Hooks!“ Officier Antrag. Dat geldt voor mijn eigen leven. Ik werd zo blij van deze muziek! We zullen onze studio kunnen bezoeken…“

Er zit een hint achter: “Unglaublich. Wahnsinn!‘ Direct erklärte Shirin, die een Beteiligung von 20 Prozent an de Einnahmen, zoss Moderatorin Melissa Khalaj (34) zei: „Ik heb de vertraging schon mal vorbereitet gemaakt.“

Deze kandidaten streden in de finale van “The Voice”.

Leider ging opnieuw voor Naomi en niet voor Finja in de Finale. Vijf andere Kandidaten durfden het aan het einde van de avond te vieren.

► Malou (24) van “Team Toll” met “Mensen helpen de mensen” van Birdy voor Gänsehaut. Shirin betovert: “De Inszenierung war der Hammer! Dat was een echte gebeurtenis. Mir bleibt die Spucke weg.’

► Ronan Keating haatte Rocker Egon (40) tijdens zijn run, met de grap ‚Don’t stop believin“. En toch durfde men aan het einde van de avond het einde van de dag te vieren.

Rocker Egon heeft een signaalprestatie voor “Don’t stop believen” in de finale Foto: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

► Für Shirin Davids Talent Joy (26) ging in de laatste run naar de uitvoering van “Grenade” van Bruno Mars.

► Ronan war der Glückspilz des Abends: Talent genoeg Emely (33) met een grote finale. Na deze ervaring zul je „Ik zal nooit meer liefhebben“ vinden voor een langdurige coach, vanwege de veranderingen die je zult vinden in de woorden: „Unglaublich!“

► Giovanni kan kopen: Talent Desirey (21) kocht het immers met “Fallin” van Alicia Keys en valt in de Finale, zodat de Coach zijn handen niet hoeft te leren.

Giovanni Zarrella ging nu met zijn talent naar de halve finales – en kon zich prima vermaken. Desirey is meer! Foto: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Voor Kool Savas en zijn talent hield Leon ‘Ezo’ Weick (26) van hem’ De stem“-Leider in de halve finale niet gericht. Die Zuschauer-stemmingen waren allemaal buitengewoon schokkend: “Team Toll” had al hun talent in de race, Shirin vier – maar nu stonden ze in de finale.

Ron mocht meedoen aan 100 succesvolle succesverhalen en een geweldige coach zijn met twee kandidaten in de live finale in het weekend.