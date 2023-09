Haltestelle Sihlquai/HB wird näher een Hauptbahnhof beweegt

Auf der Zollbrücke sollen kaal Trams stoppen. Als het eerst gebeurt, is het gezond. En dat is het.

Blik op het Zürcher Hauptbahnhof. Op de voorgrond van de Zollbrücke vindt u de tramhalte. Ennio Leanza / Keystone

Am Sihlquai direkt beim Zürcher Hauptbahnhof ist das Durchkommen derzeit schwierig. Grund dafür ist der Bau des Velotunnels unter dem Hauptbahnhof, der ab Ende 2024 die Stadtkreise 4 en 5 verbindt met een über een Rampe am Sihlquai in de Untergrund führt.