Halten Sie mit den Halloween-Kostümen der Familie Kardashian-Jenner Schritt

Die Kardashians lieben es, einen urkomischen Trick vorzuführen (erinnern Sie sich an den „Todd Kraines“-Streich?), aber sie bereiten ihren Anhängern auch jedes Jahr mit ihren Halloween-Kostümen einen echten Leckerbissen.

Aus Kylie Jenner’s Barbie aussehen Khloe Kardashian’s Cruella de Vil-Verwandlung – ganz zu schweigen Kim Kardashian’s Cher Ensemble und Kourtney Kardashian’s Superhelden-Outfit – die Familie hat im Laufe der Jahre eine Reihe unvergesslicher Outfits angezogen. Und natürlich gibt es all das und mehr bei Kendall Jenner’s hochkarätig besetzte Kostüm-Geburtstagsparty.

Natürlich lieben es auch ihre Kinder, in Halloween-Stimmung zu verfallen, und sie sind schon alles Mögliche geworden, von Power Rangers und den Flintstones bis hin zu süßen Stinktieren und kostbaren Kürbissen. In diesem Jahr ließ Kim ihre Kinder mit Musikikonen kanalisieren Nordwest eine Hommage an Aaliyah, Sankt Westen geht als Snoop Dogg, Chicago West kleiden als Sade Adu und Psalm Westen porträtieren Eazy E.

Obwohl noch nicht alle Mitglieder der Kardashian-Jenner-Familie ihre Kostüme für 2022 geteilt haben, können Fans immer noch eine gruselige Reise in die Halloween-Erinnerungsspur unternehmen. Also, schnapp dir deine Süßigkeiten und heißen Apfelwein. Es ist an der Zeit, mit den Kardashian-Jenner-Halloween-Kostümen aus den vergangenen Jahren Schritt zu halten.