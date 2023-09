Halsey gießt Benzin in eine feurige neue Romanze.

Der „Colors“-Sänger wurde beim Küssen gesehen Siegreich Schauspieler Avan Jogia während einer Verabredungsnacht in Hollywood, Kalifornien, am 19. September.

Das Duo wurde dabei fotografiert, wie es Hand in Hand durch ein Viertel in Hollywood ging und sich alle lächelnd ansah. Irgendwann am Abend kamen Avan und Halsey in der Nähe eines Veranstaltungsortes in Kontakt.

Zu diesem Anlass trug Halsey, 28, eine Lederhose und ein graues Crop-Top. Sie vervollständigte ihren Look mit einem Nietengürtel und einer Saint Laurent-Tasche. Avan, 31, trug derweil ein graues Ober- und Unterteil, dazu weiße Stiefel und eine lange Lederjacke.

Halseys neue Romanze folgt auf ihre Trennung von Alev Aydinmit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat Ender Ridley Aydin, 2, Anfang dieses Jahres. Eine mit der Situation vertraute Quelle sagte E! News im April: „Die Trennung verlief einvernehmlich und sie planen, gemeinsam Eltern zu werden.“