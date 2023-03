Halsey’s Paris Fashion Week modellendebuut? Geweldig.

De 28-jarige zangeres liep op 28 februari mee in Pressiat’s Fall-Winter 2023-2024-show in de Franse club Le Carmen. Voor de presentatie droeg Halsey een zwarte semi-transparante bodysuit met luipaardprint en een bijpassende lange rok. hoofddoek en puntige manchet. Hun platinablonde lokken werden opgestoken in een chique knot en hun look werd aangevuld met gedurfde make-up.

Nadat hij de catwalk had bereikt, betrad Halsey nog een keer het podium met ontwerper Vincent Garnier Pressiatdie de “Without Me” -artiest op Instagram “de muze” noemde, voor een laatste buiging.

Dus hoe was de ervaring?

“Ik heb vandaag voor het eerst PFW gelopen met @pressiat_ en het was angstaanjagend en geweldig!!!!” Halsey schreef later die dag op Instagram en deelde foto’s van het evenement die door de fotograaf waren gemaakt Sam Dameshek. “Bedankt Vincent dat je me hebt, en felicitaties aan jou en team met zo’n verbluffende collectie en iconische show! Speciale dank aan @lynalyson_ en blonde slay door @themartyharper en foto’s door @samdameshek.”