Halo Infinite Dev 343 erklärt die Preiserhöhung im Shop: „Das ist nicht unbedingt das, was jeder hören möchte“

Halo Infinite-Entwickler 343 Industries hat versucht, eine kürzliche Preiserhöhung für Mikrotransaktionen nach einer Gegenreaktion der Community zu erklären.

Die Shop-Preise wurden erhöht, nachdem 343 den Anpassungsinhalten Multi-Core-Funktionalität hinzugefügt hatte. Während die Multi-Core-Funktionalität trotz der Preiserhöhung von den Spielern begrüßt wurde, erhöhte 343 mit der Veröffentlichung der ansonsten gut angenommenen Staffel 5 im letzten Monat auch den Preis älterer Inhalte.

Halo-Fan XLR8 sagte: „Die Shop-Preise von Halo Infinite für S5 waren sehr enttäuschend, und umso mehr, als sie zurückgingen und alte Bundles aufstockten. Ich habe diese Saison im Vergleich zu S1-S4 sehr wenig ausgegeben. Selbst wenn man viel Geld ausgibt, sind viele Dinge den Preis einfach nicht wert.“

Es ist eine wirklich großartige Möglichkeit, all den guten Willen zu untergraben, den sie bei der Einführung von S5 gewonnen haben – Dillard (@dillardslk) 31. Oktober 2023

Brian „ske7ch“ Jarrard, Community Director von 343, geht direkt auf die Gegenreaktion und XLR8 ein bewegt, es zu erklären Was geschah, als er sagte, dass der Entwickler versucht, ein gewisses Maß an Konsistenz zwischen den Artikeln im Store und den Artikeln aufrechtzuerhalten, die in Zukunft Multi-Core-fähig sein werden. Hier ist die vollständige Erklärung:

„Die Shop-Preise für viele Angebote haben sich im Zusammenhang mit der Hinzufügung von Multi-Core-Funktionalität zu Anpassungsinhalten geändert. Mit Staffel 4 haben wir gesehen, dass neue Shop-Angebote ein neues Preismodell widerspiegeln, um der Multi-Core-Fähigkeit neuer Beschichtungen Rechnung zu tragen. Mit Staffel 5 wurden viele zuvor veröffentlichte Beschichtungen und alle Helme im Spiel aktualisiert, um auf allen Kernen zu funktionieren, und diese Shop-Angebote wurden angepasst, um diese Änderungen widerzuspiegeln (und um mit den S4-Angeboten gleichzuziehen).

„Gleichzeitig hat das Team proaktive Anpassungen an Angeboten vorgenommen, die Schultern enthielten, da diese in einem zukünftigen Update Multi-Core-fähig sein werden. Es war ein Kompromiss, zu versuchen, einen Teil dieser Arbeit jetzt zu erledigen, anstatt einfach ständig die Preisänderungen in den Geschäften auf dem Weg dorthin zu haben. Obwohl viele S1-S4-Angebote angepasst wurden, möchte ich klarstellen, dass es mit zunehmender Mehrkernbeschichtung immer mehr frühere Angebote geben wird, die nicht in den anfänglichen S5-Anpassungen enthalten waren und in der aktualisiert werden Zukunft.

„Zur Erinnerung: Jeder, der diese Helme, Beschichtungen und Schultern bereits besitzt, erhält automatisch die Multi-Core-Funktionalität für berechtigte Gegenstände, sobald die Änderungen im Spiel live gehen.

„Wenn einige Angebote als „VERKAUF“ angezeigt werden, obwohl sie den gleichen Preis haben oder sogar höher als zuvor, liegt das daran, dass der zugrunde liegende Grundpreis des Angebots erhöht wurde. Der aktuelle Verkaufspreis ist niedriger als der neue Normalpreis, aber ohne diesen Kontext können wir sicherlich erkennen, wie dies zu Verwirrung, der Wahrnehmung eines Bugs oder Irrtums usw. führt.

„Ich verstehe, dass dies nicht unbedingt das ist, was jeder hören möchte, aber ich hoffe, dass dies zumindest dabei hilft, zu erklären, was sich geändert hat und warum.“

Man kann mit Recht sagen, dass einige Halo Infinite-Spieler trotz dieser Erklärung immer noch verärgert über die Preisänderungen sind. Redditor NapkinLover69 nannte es „verdammte Inflation, die meine digitalen Artikel trifft.“ „Sie nutzen tatsächlich Cross-Core, um höhere Preise zu rechtfertigen. Unglaublich“, fügte MonkeysxMoo35 hinzu. „343i ist sich bewusst, dass wir immer noch eine Version dieses Artikels kaufen und es uns einfach erlauben (erst nachdem wir uns ausreichend darüber beschwert haben), es auf acht Kernen zu verwenden, oder? Wir kaufen nicht acht einzigartige Helme/Beschichtungen/Visiere/Schultern, sondern ein einzelnes Ding, das wir dann an acht verschiedenen Orten verwenden können.“

Dies berührt eine seit langem bestehende Beschwerde bei Halo Infinite, die sich um das Kernkosmetiksystem des Shooters dreht, das bis vor Kurzem einige Gegenstände auf einen einzigen Kern beschränkte. Dann gibt es noch die Beschwerde, dass digitale Artikel nicht mehr kosten sollten, nur weil sie für eine größere Anzahl von Kernartikeln verwendet werden können.

„Ich stimme der Logik nicht zu, dass Artikel, die kernübergreifend sind, teurer sein müssen“, sagte MisterHotrod. „Sicher verstehe ich, dass Leute, die einen Cross-Core-Artikel kaufen, nicht den gleichen Anreiz haben werden, so viele Items zu kaufen, wie wenn es Cross-Core nicht gäbe, aber das setzt voraus, dass die Spieler das Geld tatsächlich für den Kauf ausgeben würden Zeug für jeden Kern, was albern erscheint. Sie gehen auch davon aus, dass Spieler diesen einzelnen Gegenstand auf mehreren Kernen verwenden, was auch nicht unbedingt der Fall ist. Und wenn ja, was dann? Das basiert immer noch auf der Logik, dass mehr Cross-Core = weniger Verkäufe bedeutet, was überhaupt nicht unbedingt stimmt. Außerdem fühlt es sich an, als würden sie die Spielerbasis für ihren Fehler bestrafen, das Spiel nicht im Hinblick auf Cross-Core zu entwickeln. Das ist reine Gier.“

„Warum ist 343 so?“ fragte Drachenmama. „Können sie nicht fünf Sekunden durchhalten, ohne den guten Willen, den sie aufgebaut haben, wegzuwerfen? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, das alles aufzuschreiben, es zu überprüfen und nicht zu sehen, wie das Ihr Unternehmen nur so aussehen lässt, als würden sie die Mitte geben.“ Finger an die Spieler, die sich alle Mühe gegeben haben, zu Ihrem gescheiterten Live-Aufschlagspiel zurückzukehren. Ich hatte gehofft, dass es nicht derselbe 343 war, der uns das Beschichtungssystem gegeben hat, aber das lässt mich fragen, wie viel sich tatsächlich geändert hat.“

In den sozialen Medien herrschte eine ähnliche Stimmung.

343i glaubt, dass sie aufgrund ihrer Bemühungen, Cross-Core zu entwickeln, mehr verlangen können, wenn es sich dabei um eine Funktion handelt, die von Anfang an hätte vorhanden sein sollen und nicht um eine Monetarisierungsfunktion. Sie lassen uns für ihre schlechten Entscheidungen darüber bezahlen, wie wir unsere Spartaner ernähren — Xavi Strife (@Jav4i) 3. November 2023

343: Wir können die Spieler dafür bezahlen lassen, ihre Spartans cool zu machen – Jovan Baker (@jovanbakerLIVES) 3. November 2023

Obwohl ich die Kommunikation und Transparenz von Sketch schätze, war die Community eindeutig kein Fan der Preislogik von Halo Infinite. Das Studio und die Community stecken in einer Sackgasse und es muss einen besseren Weg nach vorne geben. Sagen Sie wie immer Ihre Ideen – und stimmen Sie mit Ihrem Geldbeutel ab. — XLR8 (@XLR8_LIVE) 3. November 2023

Das Problem mit den Ladenpreisen entsteht inmitten eines bescheidenen Wiederauflebens von Halo Infinite, dessen Interesse und Stimmung sich in diesem Jahr verbessert hat, nachdem die Spielerzahlen nach der Veröffentlichung zurückgegangen sind. Halo Infinite brach nach der Veröffentlichung stark ein, da verärgerte Spieler das Spiel wegen seiner schlechten Fortschrittssysteme, der Monetarisierung und fehlenden Modi aufgegeben hatten. 343 traf auch eine Reihe kontroverser Entscheidungen, darunter Verschrottung des Split-Screen-Multiplayers . Der Forge-Modus selbst erschien erst ein Jahr nach der Veröffentlichung, zusammen mit dem Online-Kampagnen-Koop. 343 scheint auch die Kampagne von Halo Infinite hinter sich gelassen zu haben. Im Juni gab 343 dies bekannt Die geschichtsträchtigen saisonalen Zwischensequenzen von Halo Infinite wurden gestrichen Nachrichten, die nach erheblichen Entlassungen im Studio kamen.

„Da wir in diesem Jahr unsere obersten Prioritäten verfeinert und Ressourcen intern verlagert haben, mussten wir die Entscheidung treffen, auf saisonale narrative Zwischensequenzen zu verzichten, um dem Team Platz zu geben, sich weiterhin auf stark nachgefragte Funktionen, Inhalte und Verbesserungen für Halo Infinite zu konzentrieren.“ 343 sagte damals.

Die Erwähnung von „verlagerten Ressourcen“ könnte sich auf die davon betroffenen Entlassungen beziehen Anfang dieses Jahres und sah, wie Halo Infinite-Regisseur Joseph Staten den Entwickler verließ . 343 musste klarstellen, dass „Halo und Master Chief hier bleiben werden.“ Nach den Entlassungen sagte das Unternehmen, dass es „Halo jetzt und in Zukunft weiterentwickeln wird, einschließlich epischer Geschichten, Multiplayer und mehr von dem, was Halo großartig macht“.

Berichten zufolge arbeitet der Entwickler an einem neuen Halo-Projekt mit dem Codenamen Tatanka, das auf der Unreal Engine von Epic Games und nicht auf der hauseigenen Slipspace-Engine basiert.

Während die Halo-Community darauf wartet, zu erfahren, was mit der Franchise als nächstes kommt, hat sich die Stimmung zu Infinite langsam gewendet, und die Spieler sagen, dass es an einem guten Stand ist. Insbesondere auf Staffel 5 haben die Fans positiv reagiert.

Der benutzergenerierte Modus Forge erhielt im Rahmen der Saison ein großes Update, das ein neues KI-Toolkit hinzufügt, um Spielern bei der Erstellung weiterer Inhalte, einschließlich PvPvE-Inhalten, zu helfen. Mit Forge können Spieler jetzt spezifische KI aus der Kampagne hervorbringen, um ihre individuelle Spielkreation zu vervollständigen, und die Community hat bereits ihren Spaß daran, die Grenzen des Möglichen zu erweitern.

